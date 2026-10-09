În urmă cu câteva zile, Zvonimir Boban a spus că nu înțelege de ce Cristi Chivu nu îi dă mai multe minute conaționalului Petar Sucic (22 de ani). Legenda lui AC Milan a susținut că Sucic este "unul dintre cei mai buni interi din lume" și că ar trebui să își găsească o altă echipă în cazul în care Chivu va continua să îl folosească rar.
Criticat de marele Zvonimir Boban, Cristi Chivu a dat replica la conferința de presă
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a oferit o replică după ce fostul mare fotbalist croat Zvonimir Boban (58) s-a arătat contrariat de una dintre deciziile sale.
Cristi Chivu îi răspunde lui Zvonimir Boban în cazul Petar Sucic
La conferința de presă premergătoare meciului cu Parma, Cristi Chivu a fost întrebat despre declarația lui Boban. Antrenorul lui Inter a amintit că Sucic a fost om de bază în sezonul trecut și a lăsat de înțeles că fotbalistul croat traversează o perioadă mai slabă, în special din punct de vedere fizic.
"Nu comentez foarte des opiniile altora. Boban a fost un mare jucător și știu de ce a spus acele lucruri. Nu vreau să mă concentrez prea mult pe evoluția lui Petar.
Anul trecut, a fost în top 3 în ceea ce privește minutele jucate. Important este ceea ce îmi oferă jucătorul pe teren. Nu cred că Petar a fost uitat pe bancă, a avut și el șansa să intre. Încă îi lipsește puțin din punct de vedere fizic, așa că să nu creăm o controversă acolo unde nu există", a spus Cristi Chivu, la conferința de presă.
Sucic a sosit la Inter de la Dinamo Zagreb, vara trecută. În stagiunea precedentă a fost unul dintre jucătorii de bază, cu nu mai puțin de 50 de meciuri jucate, dintre care 28 ca titular.
În actuala stagiune, după ce la Inter a sosit și Curtis Jones, Sucic a fost titular doar de două ori în Serie A, iar în total a strâns puțin peste 200 de minute.
Chivu recunoștea că e îngrijorat de distribuirea minutelor
La mijlocul lunii septembrie, Cristi Chivu recunoștea că are probleme în a le oferi minute tuturor jucătorilor importanți din lot. "Sunt puțin îngrijorat că nu am reușit să le dau minute lui Sucic sau Bisseck", declara românul, după un meci cu Udinese.
La ultimul meci, 2-2 contra celor de la Roma, Sucic a început pe bancă, însă a fost introdus în minutul 54, când i-a luat locul lui Curtis Jones, fotbalist adus în această vară de la Liverpool.
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