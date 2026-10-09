Criticat de marele Zvonimir Boban, Cristi Chivu a dat replica la conferința de presă

În urmă cu câteva zile, Zvonimir Boban a spus că nu înțelege de ce Cristi Chivu nu îi dă mai multe minute conaționalului Petar Sucic (22 de ani). Legenda lui AC Milan a susținut că Sucic este "unul dintre cei mai buni interi din lume" și că ar trebui să își găsească o altă echipă în cazul în care Chivu va continua să îl folosească rar.

Cristi Chivu îi răspunde lui Zvonimir Boban în cazul Petar Sucic

La conferința de presă premergătoare meciului cu Parma, Cristi Chivu a fost întrebat despre declarația lui Boban. Antrenorul lui Inter a amintit că Sucic a fost om de bază în sezonul trecut și a lăsat de înțeles că fotbalistul croat traversează o perioadă mai slabă, în special din punct de vedere fizic.

"Nu comentez foarte des opiniile altora. Boban a fost un mare jucător și știu de ce a spus acele lucruri. Nu vreau să mă concentrez prea mult pe evoluția lui Petar.

Anul trecut, a fost în top 3 în ceea ce privește minutele jucate. Important este ceea ce îmi oferă jucătorul pe teren. Nu cred că Petar a fost uitat pe bancă, a avut și el șansa să intre. Încă îi lipsește puțin din punct de vedere fizic, așa că să nu creăm o controversă acolo unde nu există", a spus Cristi Chivu, la conferința de presă.

Sucic a sosit la Inter de la Dinamo Zagreb, vara trecută. În stagiunea precedentă a fost unul dintre jucătorii de bază, cu nu mai puțin de 50 de meciuri jucate, dintre care 28 ca titular.

În actuala stagiune, după ce la Inter a sosit și Curtis Jones, Sucic a fost titular doar de două ori în Serie A, iar în total a strâns puțin peste 200 de minute.