Ronny Labonne a ajuns la FCSB în vară, după ce roș-albaștrii au plătit 100.000 de euro pentru a-l transfera de la SM Caen.
Ronny Labonne, pe ”lista neagră”?
Fundașul lateral francez a bifat doar șapte meciuri în acest sezon, fără să aibă realizări importante. De fapt, roș-albaștrii în acordă în continuare încredere veteranului Valentin Crețu, care continuă să fie o piesă importantă chiar dacă a fost protagonistul unui scandal uriaș în această stagiune.
Robert Niță crede că Vali Crețu va continua să fie un jucător important pentru echipa patronată de Gigi Becali atât timp cât roș-albaștrii nu vor reuși să îi găsească un înlocuitor pe măsură.
”Toată lumea se strâmbă când aude de Crețu și el e titular incontestabil de 3-4 ani e titular incontestabil. Au transferat în fiecare an acolo. În fiecare an: «Gata, nu mai poate, e bătrân». A venit și băiatul ăla de la Constanța, a venit și Labonne, toată lumea a venit, niciunul nu a putut să îl scoată pe Crețu.
Dacă era atât de slab, se ceartă Tănase și Crețu cu nu știu cine, ăștia doi pleacă, analizează puțin, se liniștesc: «Crețu vine înapoi»”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.
Ion Alexandru crede că deși FCSB l-a transferat pe Ronny Labonne, fundașul dreapta francez nu reprezintă o soluție în momentul de față pentru flancul drept al apărării roș-albaștrilor.
”Pentru că nu au soluții, Labonne nu e o soluție. E clar că Labonne nu e o soluție”, a răspuns comentatorul Ion Alexandru.