Fundașul lateral francez a bifat doar șapte meciuri în acest sezon, fără să aibă realizări importante. De fapt, roș-albaștrii în acordă în continuare încredere veteranului Valentin Crețu, care continuă să fie o piesă importantă chiar dacă a fost protagonistul unui scandal uriaș în această stagiune.

Ronny Labonne a ajuns la FCSB în vară, după ce roș-albaștrii au plătit 100.000 de euro pentru a-l transfera de la SM Caen.

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Robert Niță crede că Vali Crețu va continua să fie un jucător important pentru echipa patronată de Gigi Becali atât timp cât roș-albaștrii nu vor reuși să îi găsească un înlocuitor pe măsură.

”Toată lumea se strâmbă când aude de Crețu și el e titular incontestabil de 3-4 ani e titular incontestabil. Au transferat în fiecare an acolo. În fiecare an: «Gata, nu mai poate, e bătrân». A venit și băiatul ăla de la Constanța, a venit și Labonne, toată lumea a venit, niciunul nu a putut să îl scoată pe Crețu.

Dacă era atât de slab, se ceartă Tănase și Crețu cu nu știu cine, ăștia doi pleacă, analizează puțin, se liniștesc: «Crețu vine înapoi»”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

Ion Alexandru crede că deși FCSB l-a transferat pe Ronny Labonne, fundașul dreapta francez nu reprezintă o soluție în momentul de față pentru flancul drept al apărării roș-albaștrilor.

”Pentru că nu au soluții, Labonne nu e o soluție. E clar că Labonne nu e o soluție”, a răspuns comentatorul Ion Alexandru.