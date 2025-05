Înainte de meciul pe care l-au câștigat cu U Cluj (2-0), jucătorii de la FCSB s-au pozat cu niște eșarfe speciale, care pot fi găsite pe magazinfcsb.ro. Nu e clar dacă site-ul aparține de club, având în vedere că pune la vânzare atât produse pentru suporteri cu însemnele Peluzei Nord, cât și echipamentele oficiale ale clubului.



Pe eșarfe se poate vedea foarte clar cifra 28, simobilizând numărul de titluri pe care le-ar avea, împreună, Steaua și FCSB. Este binecunoscut faptul că echipa din Ghencea a avut câștig de cauză în instanță asupra palmaresului din perioada 1947-1998, în care se regăsesc 21 de titluri.



Pentru a obține o reacție din partea Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, Sport.ro l-a contactat pe Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, numit în funcția de comandant al clubului în urmă cu o lună și jumătate.



Comandantul CSA Steaua a reacționat, după ce FCSB s-a afișat cu cifra 28



„Am văzut pe internet ceea ce s-a întâmplat, o să ieșim cu o reacție. Aceeași chestie s-a întâmplat și anul trecut, dacă nu mă înșel, când au ieșit cu cifra 27. Suntem îndreptățiți să ieșim cu o reacție, dar alte instituții ar trebui să ia măsuri. Noi, doar să avem o reacție ca să spunem strict că nu e corect și că încalcă niște hotărâri ale instanțelor.



Probabil, până nu va fi o decizie executorie a instanțelor prin care să-i oblige pe cei de la respectiva echipă, reacțiile noastre vor fi doar că ”vă rugăm să respectați instanțele”. Probabil, dacă vom avea o astfel de decizie, îi putem acționa în instanță pentru furt de identitate.



Până atunci, va fi o chestie d-asta, noi le spunem, ei spun că 'Da, nu mai facem'. Și până la următoarea tură. Și iar același lucru. Instanța va fi cea care va decide dacă e corect sau nu e corect.



Probabil, dacă se va continua, mai mult ca sigur vom acționa și în instanță societatea respectivă”, a spus Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Până luni, 12 mai, pe canalele oficiale de comunicare ale FCSB-ului nu apare deloc cifra 28 sau vreun alt indiciu potrivit căruia clubul s-ar lega de palmaresul Stelei.

Anul trecut, FCSB s-a afișat cu cifra 27. MM Stoica: ”E numărul lui Darius Olaru”



La finele sezonului precedent a fost un episod similar. FCSB s-a afișat cu cifra 27, dar nu a recunoscut oficial asocierea cu palmaresul Stelei. Mihai Stoica, de exemplu, a găsit rapid o explicație când a fost întrebat dacă echipa sa poate să câștige și ”titlul 28”.



„(n.r. - La anul titlul 28?) Nu, nu, nu, nu! Eu n-am zis niciodată că a fost titlul 27. Am spus 27 că e numărul lui Olaru, 27 aprilie e data în care am fost sfâșiați la Middlesbrough, dar după 18 ani am câștigat campionatul. 27 aprilie! E 27 aprilie, ce să facem? Tricourile noastre sunt cu 27 aprilie 2024”, spunea atunci Stoica, la microfonul Prima Sport.