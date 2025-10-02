OFICIAL CSA Steaua și-a anunțat noul comandant! Cine este înlocuitorul lui Sârghe-Ciobanu

CSA Steaua și-a anunțat noul comandant! Cine este înlocuitorul lui Sârghe-Ciobanu
Schimbări importante în Ghencea! 

CSA Steaua are, din această săptămână, un nou comandant, după ce mandatul lui Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu s-a încheiat la doar șase luni de la numire.

Conform anunțului făcut de Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, colonelul Eduard Danilof este noul lider al clubului militar. 

Ofițer cu aproape 30 de ani de experiență, veteran al misiunilor internaționale din Irak și Afganistan, Danilof a coordonat în ultimii ani administrarea stadionului Steaua.
„CSA Steaua are nevoie de un suflu nou. L-am împuternicit astăzi la conducerea clubului pe colonelul Eduard Danilof - un ofițer cu aproape 30 de ani de experiență, veteran în misiuni internaționale în Irak și Afganistan, dar și cu o solidă experiență de management în administrarea Stadionului Steaua.

Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate. Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu și al echipei ministerului pentru a moderniza clubul și pentru a-l face performant. Vom demara un control pe toate departamentele și secțiile sportive și vom profesionaliza modul în care CSA funcționează.

Avem două obiective clare: Scoaterea clubului din stagnare și modernizarea managementului. Transformarea secției de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea și să atragă investitori.

Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Danilof a activat în Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” și a participat la mai multe operațiuni militare externe. 

După cariera militară, a intrat în zona administrativă a sportului militar, unde a ocupat funcția de șef al centrului de administrare al arenei din Ghencea.

