CSA Steaua are, din această săptămână, un nou comandant, după ce mandatul lui Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu s-a încheiat la doar șase luni de la numire.



Conform anunțului făcut de Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, colonelul Eduard Danilof este noul lider al clubului militar.

CSA Steaua și-a anunțat noul comandant!



Ofițer cu aproape 30 de ani de experiență, veteran al misiunilor internaționale din Irak și Afganistan, Danilof a coordonat în ultimii ani administrarea stadionului Steaua.

„CSA Steaua are nevoie de un suflu nou. L-am împuternicit astăzi la conducerea clubului pe colonelul Eduard Danilof - un ofițer cu aproape 30 de ani de experiență, veteran în misiuni internaționale în Irak și Afganistan, dar și cu o solidă experiență de management în administrarea Stadionului Steaua.



Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate. Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu și al echipei ministerului pentru a moderniza clubul și pentru a-l face performant. Vom demara un control pe toate departamentele și secțiile sportive și vom profesionaliza modul în care CSA funcționează.



Avem două obiective clare: Scoaterea clubului din stagnare și modernizarea managementului. Transformarea secției de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea și să atragă investitori.



Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

