Diego Maradona s-a autopropus la un club URIAS din Europa! "Daca au nevoie de un antrenor, eu sunt omul potrivit!" Unde vrea sa antreneze argentinianul!

Diego Maradona s-a autopropus la un club important din Premier League.

Ultima echipa pe care a condus-o Diego Maradona a fost Al Fujairah, formatie de care s-a despartit in aprilie 2018. De atunci, fostul mare fotbalist argentinian a ocupat numai functii de conducere la Dynamo Brest si Dorados de Sinaloa.

Maradona s-a autopropus la Manchester United

Manchester United a incheiat sezonul 2018/19 pe locul 6 in Premier League si a ratat participarea in UEFA Champions League. Ole Gunnar Solskjaer a fost numit antrenor principal dupa plecarea lui Jose Mourinho, insa a avut rezultate mai bune in perioada in care a fost interimar.

Diego Maradona intentioneaza sa se intoarca in antrenorat si s-a autopropus in locul lui Solskjaer, la Manchester United.

"Daca Manchester United are nevoie de un antrenor, eu sunt omul potrivit. Stiu ca ei vand multe tricouri in toata lumea, dar trebuie sa mai castige si trofee. Pot sa fac acest lucru posibil pentru ei", a spus Diego Maradona pentru Four Four Two.