Becali i-a marit contractul lui Coman dupa ce a refuzat oferta de 8 milioane! Anunt de ultima ora: cat castiga acum "Mbappe' de la FCSB

Gigi Becali e tot mai convins ca va castiga zeci de milioane de pe urma transferurilor lui Man, Coman si Morutan.

Becali spune ca le-a marit contractele lui Man si Coman. Chiar azi a cerut ca atacantul adus de la Viitorul sa ajunga la acelasi salariu cu Man. Va castiga nu mai putin de 15 500 de euro pe luna!

"Am dat deja ordin azi: lui Coman, care are 12 500, ii dau 15 500 pe luna. I-am zis lui Vali sa ia contractul lui Man si sa-l copieze. Pe Morutan il mai las putin. El are 9 000 - 10 000. Inca nu m-a convins. Daca intra titular, ii maresc si lui. Eu visez sute de milioane, trebuie sa maresc miza, incetul cu incetul", a spus Becali.

Patronul FCSB a anuntat ieri ca a avut o oferta de 8 milioane de euro din Portugalia pentru Florinel Coman pe care a refuzat-o.