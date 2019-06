"A semnat, a plecat, e cuminte!" Gigi Becali, dezvaluiri despre despartirea de Florentin Matei! "Nici nu stiam ce salariu are! Iti dai seama?"

Gigi Becali a anuntat ca Florentin Matei nu mai este jucatorul FCSB-ului.

Bogdan Andone este de astazi noul antrenor de la FCSB, iar Gigi Becali l-a prezentat oficial in cadrul unei conferinte de presa. Patronul FCSB a vorbit si despre situatia jucatorilor de la formatia ros-albastra.

Becali a dezvaluit ca a rezolvat problema lui Florentin Matei, cel care a acceptat rezilierea contractului. Patronul FCSB a dezvaluit ca nu cunostea suma exacta cu care il platea pe Matei.

"Am terminat si cu Florentin Matei. Nici nu stiam ce salariu are. Eu credeam ca are 15.000, iar el avea 20.000. Tu iti dai seama? Acum nu mai spunem nimic de baiat. A semnat, a plecat, e cuminte. Nu era cuminte pana acum. Acum el a fost cuminte. A plecat si Rusescu si Teixeira. Am scapat de vreo 100.000 de euro, cu tot cu taxe. Ce bine!", a spus Gigi Becali.

Matei a cerut bani pentru a pleca de la FCSB

Florentin Matei nu a vrut sa se desparta de FCSB. Gazeta Sporturilor scria ca Matei a cerut 3 salarii pentru a pleca de la vicecampioana, adica suma de 45.000 de euro. Intre timp, cele doua parti s-au inteles, iar Matei a plecat de la FCSB.

"Sunt unii jucatori... El crede ca fenteaza fotbalul toata viata. Ti-am dat 50.000 la semnatura, ti-am dat 15.000 pe luna. Pai puteam sa-ti fac contractul pe un an sau pe doi. Nu am dat nimanui bani la semnatura, tie ti-am dat. Ai jucat un singur meci. Pai du-te, mai tata! Daca ai 26 de ani, ai incredere in tine, du-te si fa-ti viitorul. Ai luat 50.000 de euro, ai luat 15.000 pe luna. Pai ce, esti cersetor? Du-te, fa-ti viitorul.

Nu pot cere antrenorii jucatori. La mine antrenorii stiu cum vin jucatorii. Asa lucrez eu. Daca eu nu mai vreau un jucator, nu mai sta", a spus luni Gigi Becali la PRO X.