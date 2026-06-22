”E obscen!” Motivul pentru care Declan Rice a fost schimbat în meciul cu Croația

”E obscen!” Motivul pentru care Declan Rice a fost schimbat în meciul cu Croația CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Declan Rice e fotbalist de bază pentru Anglia. 

TAGS:
AngliaCM 2026​​​​​​​Declan Rice
Din articol

În sezonul recent încheiat pentru echipele de club, 2025-2026, Declan Rice a evoluat în 55 de partide pentru cei de la Arsenal, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere alte 11 pase decisive. În total, a contabilizat, în toate competițiile, aproape 4.500 de minute!

După ce a câștigat Premier League, după o pauză de 22 de ani, Arsenal mai avea o miză importantă pentru finalul de sezon. A jucat finala Champions League ,în compania celor de la PSG, la Budapesta, la 30 mai, dar a pierdut la loviturile de la 11 metri.

Declan Rice, probleme după un sezon cu 55 de meciuri: ”Număr obscen de jocuri”

Rice e om de bază și pentru Anglia, la Cupa Mondială 2026, iar în partida de debut, contra Croației, scor 4-2, în care a oferit și o pasă decisivă, nu a putut rezista pe teren mai mult de 72 de minute.

El a fost înlocuit, iar într-o declarație recentă a recunoscut că resimte efortul depus până acum, a celor 55 de meciuri adunate pentru echipa de club, pentru Arsenal Londra.

Declan Rice - GALERIE FOTO

  • Gettyimages 2282438457
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

”Simțeam o mică durere la mușchii coapstei, pe care am gestionat-o după Crăciun, la echipă. Evident, nu mulți oameni ar fi știut asta, totul a fost o chestie din culise. (N.r. – Despre faptul că a fost schimbat după 72 de minute contra Croației) Acum, cred că a fost o decizie inteligentă că am ieșit în ultimele 20 de minute.

Este un număr obscen de meciuri pe care l-am jucat în acest sezon, programul a fost o nebunie, dar ce putem face în privința asta? Nu poți sta să te plângi. Trebuie doar să ne descurcăm în momentele precum cele pe care le-am avut eu, câștigând Premier League.

Ai juca multe meciuri posibile ca să ai din nou acel sentiment și să știi că la finalul sezonului e și o Cupă Mondială. Sunt multe meciuri, dar vom avea o pauză la final”, a spus Rice despre numărul de meciuri jucat în sezonul 2026-2027.

Arsenal a pierdut Liga Campionilor. Ce spunea Declan Rice după finala cu PSG

PSG s-a impus în fața lui Arsenal în finala Champions League, scor 4-3 la loviturile de departajare, după 1-1 în 120 de minute de joc. ”Tunarii” au deschis scorul prin Kai Havertz (6'), iar parizienii au egalat prin Dembele (65'), care a transformat din penalty.

Declan Rice a vorbit la finalul meciului despre modul dramatic în care au pierdut londonezii finala de la Budapesta. Englezul s-a declarat mândru de coechipierii săi și de ce a realizat trupa lui Arteta în acest sezon.

Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Arsenal i-a consolat pe Eze și Gabriel, fotbaliștii care au ratat la loviturile de departajare.

”Este devastator să pierzi o finală de Champions League la loviturile de departajare. Am încercat să privim lucrurile în perspectivă, luând în calcul cât de departe am ajuns ca grup – a fost un sezon incredibil, iar acesta a fost al 63-lea nostru meci din această seară.

Am dat absolut totul până în acest moment, iar loteria penalty-urilor este exact așa – fie câștigi, fie pierzi. Unele dintre cele mai bune echipe din istorie au pierdut la loviturile de departajare.

Câștigăm împreună și pierdem împreună. Sunt atât de mândru de acest grup și de acești băieți. Ce sezon! A fost incredibil și nu am suficiente cuvinte de laudă pentru toată lumea. Evident că sunt dărâmat, dar încerc să privesc lucrurile în perspectivă, de când am început în iulie anul trecut și până unde suntem acum.

Împotriva Parisului trebuie să fii conectat mental pe parcursul întregului meci. Sunt sigur că mulți oameni și-ar fi dorit un meci așa cum le-a oferit Bayern, dar exact asta își doresc și ei – așa ajung să marcheze cinci sau șase goluri împotriva adversarilor.

Trebuie să fii extrem de rezistent, foarte concentrat și să comunici mult. Jos pălăria în fața lor, sunt o echipă grozavă, cu un antrenor excelent și individualități de top. Au pierdut enorm de-a lungul anilor, iar acum a venit momentul lor.

Vom merge mai departe și vom continua să încercăm să realizăm ceva măreț. Toți suntem dărâmați – este finala Champions League, iar miza este uriașă. Este o cruzime. Dar, uite, el (n.r. - Mikel Arteta) tocmai ne-a spus cât de mult ne iubește ca grup. Am dat absolut totul.

Cred că am ajuns foarte departe, iar acesta este doar începutul. Am trecut linia de sosire în Premier League și a fost un vis devenit realitate. Aceasta ar fi fost încă un pas înainte – nu a fost să fie, dar continuăm să construim. Mergem înainte și rămânem pozitivi. Acest moment nu ne va defini”, a spus Rice.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce surpriză: unde a fost surprins Harry Maguire, după ce nu a fost luat la Cupa Mondială
Ce surpriză: unde a fost surprins Harry Maguire, după ce nu a fost luat la Cupa Mondială
Jucătorul care l-a impresionat pe Rio Ferdinand: ”Cu adevărat de talie mondială”
Jucătorul care l-a impresionat pe Rio Ferdinand: ”Cu adevărat de talie mondială”
Anglia, prădată de hoți în SUA! Printre victime, Harry Kane şi Jude Bellingham
Anglia, prădată de hoți în SUA! Printre victime, Harry Kane şi Jude Bellingham
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!
Franța - Irak sau întâlnirea de la miezul nopții! Duel în Grupa I de la Campionatul Mondial, de la ora 00:00
Franța - Irak sau întâlnirea de la miezul nopții! Duel în Grupa I de la Campionatul Mondial, de la ora 00:00
Argentina - Austria, derby-ul Grupei J de la Campionatul Mondial, de la ora 20:00!
Argentina - Austria, derby-ul Grupei J de la Campionatul Mondial, de la ora 20:00!
ULTIMELE STIRI
Metaloglobus pierde oameni pe bandă rulantă. Căpitanul s-a despărțit și el de echipă
Metaloglobus pierde oameni pe bandă rulantă. Căpitanul s-a despărțit și el de echipă
Două miliarde de euro pentru o adevărată navă spațială! Manchester United va avea un stadion nou de 100.000 de locuri
Două miliarde de euro pentru o adevărată navă spațială! Manchester United va avea un stadion nou de 100.000 de locuri
Revoluție la Tottenham! Șase dintr-o lovitură. Radu Drăgușin este pe listă
Revoluție la Tottenham! Șase dintr-o lovitură. Radu Drăgușin este pe listă
Mijlocașul de 1,5 milioane de euro dorit de U. Craiova a semnat pe 3 ani! Anunțul clubului
Mijlocașul de 1,5 milioane de euro dorit de U. Craiova a semnat pe 3 ani! Anunțul clubului
Acord: Manchester City a plătit 20 de milioane de euro și are un nou antrenor
Acord: Manchester City a plătit 20 de milioane de euro și are un nou antrenor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!



Recomandarile redactiei
Două miliarde de euro pentru o adevărată navă spațială! Manchester United va avea un stadion nou de 100.000 de locuri
Două miliarde de euro pentru o adevărată navă spațială! Manchester United va avea un stadion nou de 100.000 de locuri
Valeriu Iftime a venit la conferință și și-a făcut praf antrenorul: „Am simțit că s-a rupt ceva în mine”
Valeriu Iftime a venit la conferință și și-a făcut praf antrenorul: „Am simțit că s-a rupt ceva în mine”
Acord: Manchester City a plătit 20 de milioane de euro și are un nou antrenor
Acord: Manchester City a plătit 20 de milioane de euro și are un nou antrenor
Metaloglobus pierde oameni pe bandă rulantă. Căpitanul s-a despărțit și el de echipă
Metaloglobus pierde oameni pe bandă rulantă. Căpitanul s-a despărțit și el de echipă
Mijlocașul de 1,5 milioane de euro dorit de U. Craiova a semnat pe 3 ani! Anunțul clubului
Mijlocașul de 1,5 milioane de euro dorit de U. Craiova a semnat pe 3 ani! Anunțul clubului
Alte subiecte de interes
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul
Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Xavi Simons l-a făcut de râs pe Declan Rice și a marcat un gol fenomenal în Olanda - Anglia
Xavi Simons l-a făcut de râs pe Declan Rice și a marcat un gol fenomenal în Olanda - Anglia
Starul care nu a vrut să audă de Manchester City ”nici pentru toți banii din lume”! L-a surprins și pe Guardiola
Starul care nu a vrut să audă de Manchester City ”nici pentru toți banii din lume”! L-a surprins și pe Guardiola
CITESTE SI
Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

stirileprotv Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

stirileprotv Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

stirileprotv ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!