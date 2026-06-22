UFC Vegas 119 | Manel Kape l-a făcut KO pe Kyoji Horiguchi în revanșa așteptată de 9 ani! Toate rezultatele galei din Las Vegas

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În main event, Manel Kape a obținut una dintre cele mai importante victorii ale carierei și l-a învins pe Kyoji Horiguchi prin KO în runda a treia, după 2 minute și 42 de secunde.
UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi 2 (UFC Vegas 119) a fost în direct pe VOYO.
În main event, Manel Kape a obținut una dintre cele mai importante victorii ale carierei și l-a învins pe Kyoji Horiguchi prin KO în runda a treia, după 2 minute și 42 de secunde.
Foto: Captură VOYO
Lupta a avut o miză uriașă pentru angolo-portughezul Manel Kape, care avea de luat o revanșă după eșecul suferit în fața japonezului Kyoji Horiguchi în decembrie 2017, la Rizin World Grand Prix.
Horiguchi a început bine lupta și a părut să controleze meciul cu Manel Kape, doar că în runda a treia, adversarul său l-a prins cu o lovitură de dreapta perfect plasată și a continuat atacul până când arbitrul Herb Dean a oprit partida.
”Mulțumesc pentru susținere! Am fost doborât într-un mod spectaculos. Îmi pare rău. Kape a fost puternic”, a scris Horiguchi pe Twitter/X.
În co-main event, Navajo Stirling din Noua Zeelandă și-a păstrat invincibilitatea și l-a învins pe moldoveanul Ion Cuțelaba prin TKO în runda a doua, la categoria light heavyweight.
Decizia ONJN nr. 1190/21.08.2024 nr de Licenta L1244251W001596.
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