VIDEO EXCLUSIV UFC Vegas 119 | Manel Kape l-a făcut KO pe Kyoji Horiguchi în revanșa așteptată de 9 ani! Toate rezultatele galei din Las Vegas

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SPORT.RO
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UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi 2 (UFC Vegas 119) a fost în direct pe VOYO.

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UFCufc vegas 119UFC Fight NightMMA
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În main event, Manel Kape a obținut una dintre cele mai importante victorii ale carierei și l-a învins pe Kyoji Horiguchi prin KO în runda a treia, după 2 minute și 42 de secunde.

UFC Vegas 119 | Manel Kape l-a făcut KO pe Kyoji Horiguchi în revanșa așteptată de 9 ani! Toate rezultatele galei din Las Vegas

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Foto: Captură VOYO

Lupta a avut o miză uriașă pentru angolo-portughezul Manel Kape, care avea de luat o revanșă după eșecul suferit în fața japonezului Kyoji Horiguchi în decembrie 2017, la Rizin World Grand Prix.

Horiguchi a început bine lupta și a părut să controleze meciul cu Manel Kape, doar că în runda a treia, adversarul său l-a prins cu o lovitură de dreapta perfect plasată și a continuat atacul până când arbitrul Herb Dean a oprit partida.

”Mulțumesc pentru susținere! Am fost doborât într-un mod spectaculos. Îmi pare rău. Kape a fost puternic”, a scris Horiguchi pe Twitter/X.

În co-main event, Navajo Stirling din Noua Zeelandă și-a păstrat invincibilitatea și l-a învins pe moldoveanul Ion Cuțelaba prin TKO în runda a doua, la categoria light heavyweight. 

Rezultatele galei UFC Vegas 119

  • Manel Kape l-a învins pe Kyoji Horiguchi prin KO, runda a treia
  • Navajo Stirling l-a învins pe Ion Cuțelaba prin TKO, runda a doua
  • Christian Rodriguez l-a învins pe Hyder Amil prin submission, runda întâi
  • Murtazali Magomedov l-a învins pe Melsik Baghdasaryan prin submission, runda întâi
  • Vinicius Oliveira l-a învins pe Andre Fili prin TKO, runda a doua

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