Mirel Rădoi a mărturisit că nu s-ar fi așteptat niciodată la un asemenea deznodământ la Botoșani și a recunoscut că deocamdată nu are explicații pentru prestația roș-albaștrilor.

Mirel Rădoi: ”Un scenariu la care ne-am fi gândit foarte greu!”

Antrenorul a transmis că speră să găsească răspunsuri după ce va analiza în detaliu partida. Totuși, Rădoi crede că ratarea play-off-ului a avut repercusiuni mari în ceea ce privește mentalul jucătorilor.

”Un scenariu la care ne-am fi gândit foarte greu. O primă repriză bună, a doua repriză, dezastruoasă ca organizare, interpretare și chiar și implicare. Cu toții avem de învățat. Important e cum ieșim după această partidă și cât de repede putem învăța din ceea ce am greșit astăzi.

Rămâne să aflăm și din imaginile pe care le vom avea, să vedem, poate intensitatea a fost prea mare, poate au fost obosiți de la echipa națională și din dorința de a juca nu au fost într-o condiție de aproape sută la sută.

A trebuit să discutăm anumite lucruri. În situația asta, după o partidă ca asta, e clar că și eu și jucătorii trebuie să găsim soluții pentru următoarea partidă. Lipsa de motivație nu ar trbeui să existe. Dacă există, e o mare problemă, pentru că noi ne luptăm pentru un loc în Europa.

S-ar putea ca presiunea ratării play-off-ului să fie prea mare și să nu știm cum să îi facem față. Dacă m-ar fi întrebat cineva azi, aș fi spus că 200% nu vom pierde nici măcar un punct aici. E o vorbă în fotbal, când arăți bine la încălzire, s-ar putea să ai probleme la meci și invers. Să sperăm că pe viitor nu vor mai apărea problemele astea”, a spus Mirel Rădoi la finalul jocului.