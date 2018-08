COEFICIENTI UEFA | Mai jos nu se poate! Am ajuns "ospatarii" Europei! De la anul, incepem sub Liechtenstein. Cum va arata clasamentul coeficientilor

Romania a inceput preliminariile europene cu 4 echipe, iar la final de august nu mai are niciuna!

Romania a inceput preliminariile europene cu 4 echipe, iar la final de august nu mai are niciuna! Este pentru a doua oara de la introducerea sistemului cu grupe in Cupa UEFA/UEL cand se intampla asta. Iar acest lucru este echivalentul dezastrului in vederea sezoanelor urmatoare.

"Nu ma doare ca am pierdut banii, ma doare ca pierdem coeficient! O sa fie tot mai greu", a spus Gigi Becali, patronul FCSB, la finalul meciului cu Rapid Viena!

Coeficientul Romaniei, mai slab decat al Liechtensteinului!

Eliminarea prematura a echipelor romanesti din cupele europene nu este o lovitura in plin data coeficientului, ci reprezinta de-a dreptul masacrarea lui!

Asta pentru ca Romania a ajuns in acest moment pe locul 29 in clasamentul coeficientilor, cea mai joasa pozitie ocupata vreodata de Liga I, sub campionatele din Bulgaria, Kazahstan si Azerbaidjan!

Acest lucru inseamna ca, din sezonul viitor, Romania va trimite tot patru echipe in preliminarii, insa toate vor trebui sa joace incepand cu turul 1 preliminar, odata cu formatii din tarile baltice sau din Feroe, Malta si Andorra.

Vestea si mai proasta este ca la inceputul noului ciclu al coeficientilor, atunci cand sezonul 2014/15 se va taia pentru a-i face loc sezonului 2019/20, Romania va pica si mai rau, pana pe 32, sub Liechtenstein!

Clasamentul actual al coeficientilor

1. Spania - 87.140

...

27. Kazahstan - 17.750

28. Bulgaria - 16.500

29. ROMANIA - 15.950

30. Slovenia - 15.000

31. Slovacia - 14.375

32. Liechtenstein - 13.500

Clasamentul coeficientilor peste un an

1. Spania - 106.998

...

27. Kazahstan - 14.375

28. Bulgaria - 12.250

29. Slovacia - 11.625

30. Slovenia - 11.000

31. Liechtenstein - 11.000

32. ROMANIA - 10.825

33. Ungaria - 7.125

Coeficientul FCSB

FCSB ramane echipa din Liga I cu cel mai bun coeficient UEFA. Ros-albastrii vor primi 2.500 puncte pentru participarea din acest an, dar coeficientul le va scadea la 23.000, ceea ce va insemna ca vor cobori sub locul 59, ocupat in acest an.

Cu un coeficient de 23.000, FCSB va putea spera doar la urna capilor de serie in Play Off-ul UEL.