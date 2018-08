"Nu mai exista echipe mici! Pai ale noastre ce sunt?!" Bogdan Hofbauer, dupa umilinta europeana a echipelor romanesti

Romania a ramas fara echipa in cupele europene inca de la finalul lunii august.

Autor: Bogdan Hofbauer



Doi, trei, si!... Hai, toti antrenorii sa strige in cor „nu mai exista echipe mici”. Pai, ale noastre ce sunt?

Hai, sa ne dezbracam complet de demnitate! Hai sa nu ne fie rusine cand ne facem de rusine! Hai sa ne dam mari si sa vorbim pe nas ca totul vine ca urmare a unui proiect, ca e un plan, nu un aeroplan.

Hai sa ne imbracam in scuze dupa ultima moda, colectia doar de vara, pentru ca, iata, nu mai prindem nici toamna europeana! Ne-am dat filfizoni cu fiecare calificare intr-un februarie european mintind copiii de scoala ca aia e primavara. Hai sa dam vina pe schimbarea climei, ca se topeste gheata la poli si ca de fapt nu mai sunt anotimpuri si de aia nu ne calificam. Ca nu mai stim care e primavara europeana, dar suntem experti in primavara araba.

Hai sa nu avem onoare nici cand jucam fotbal de categoria onoare. De fapt, hai sa scoatem de tot onoarea din dictionare de vreme ce nicaieri, de la cele mai inalte niveluri in stat nu mai exista demisia de onoare in ciuda avalanselor de prostii pe care le vedem.

Hai sa ne mintim ca in plenarele de partid comuniste si sa trecem in rapoartele echipelor noastre, nu ca suntem zero in Europa, ci ca avem cornere, auturi, pase si ca suntem doar intr-o pasa proasta. Hai sa spunem ca doar pasa e proasta! Sa ne prefacem ca nu mai exista prosti, ca exista doar genii!

Hai sa spunem ca sa pierzi tur-retur cu baietii din Luxemburg e noua fita, de care acum lumea rade, dar e new-fashion, va deveni candva un trend si va fi popular candva si ca baietii vor purta fusta si va fi cool.

Nu m-ar mira sa ne trezim si cu explicatia ca echipa din Luxemburg, vezi, Doamne, e o echipa din Vest si ca nu avem cum sa ne comparam noi cu nivelul de acolo. Hai sa auzim si textul ala ca PIB-ul pe cap de locuitor de acolo nu se compara cu PIN-ul pe cap patrat de la noi!

Hai sa nu ne simtim vinovati ca ne bate cine ne prinde, sa ne uitam la tragerile la sorti ca la OZN-uri! Sa ne gandim ca e posibil sa existe, ca se vad la televizor, dar nu ne afecteaza.

Hai sa nu acceptam niciodata ca unele lucruri le facem prost. Hai sa nu existe greseli, hai sa le numim doar experimente, si ca tare bine le-ar fi zis cine stie ce cercetator britanic sau filozif indian.

Dar stai! Hai sa ne refacem obiectivele! Azi incepe mirobolanta noastra etapa rasfirata pe 4 zile. Hai, toti in pozitie de drepti! Avem Calarasi cu Sfantu Gheorghe. Pana acum un an orasele astea nu au avut niciodata echipe in prima liga. Dar nu mai exista orase mici...