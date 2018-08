OPINIE // Este momentul sa nu ne mai mintim: am devenit "pescarii" si "ospatarii" fotbalului

Liga 1 nu va avea nicio reprezentanta in grupele competitiilor europene in acest sezon. Dincolo de rusine, este un an pe care trebuie sa ni-l amintim bine si nu trebuie sa ascundem mizeria sub pres.

Gabriel Chirea

Viitorul Constanta, al carui patron-antrenor a inceput sa aiba un discurs cu accente isterice si conspirationiste si care isi lauda clubul pentru ca ar avea "jucatori enervant de tineri" si joaca un "fotbal de calitate", vinde fotbalistii la prima strigare. Asa se face ca, dupa dezastrele Gent (0-0, 0-5 / 2016), APOEL (1-0, 0-4 / 2017) si RB Salzburg (1-3, 1-4 / 2017), istoria europeana a fostei campioane a Romaniei a consemnat in acest sezon o calificare grea si o remiza cu Racing FC (2-0, 0-0 / turul 1 preliminar Europa League), ocupanta locului 7 in ultimul sezon al campionatul Luxemburgului, dar si o eliminare en-fanfare in fata lui Vitesse Arnhem (2-2, 1-3 / turul 2 preliminar Europa League), ocupanta locului 6 in ultima editie a Eredivisie.

CSU Craiova, ocupanta ultimului loc al podiumului Ligii 1 si castigatoarea Cupei Romaniei in sezonul precedent, care si-a vandut cativa dintre jucatorii de baza in pauza competitionala, spune ca a avut din nou ghinion la tragerea la sorti. Daca in vara lui 2017 a fost eliminata, in turul 3 preliminar al Europa League, de AC Milan (0-1, 0-2), in acest an, in acelasi tur peliminar, oltenii au intalnit un club cu un nume mai putin sonor, dar cu mai mult cinism si mai multa vitalitate la inceput de sezon. RB Leipzig nici macar nu si-a turat toate motoarele la capacitate maxima (1-1, 1-3). Nemtii au venit la returul de la Craiova cu doar 14 jucatori si 7 suporteri, iar principalul obiectiv a fost sa scape neaccidentati de gazonul cu "prea mult nisip si prea putina iarba".

FCSB, cu clasicii de acum "Nick" Dica si "Meme" Stoica pe banca si cu patronul ("undercover" si toba de fotbal) Gigi Becali la butoane in loja, a trecut fara prea mari emotii de Rudar Velenje (2-0, 4-0 / turul 2 preliminar al Europa League), a avut din nou proverbialul sau noroc in "dubla" cu Hajduk Split (0-0, 2-1 / turul 3 preliminar al Europa League), cu golul calificarii venit in minutele de prelungire ale returului, dupa o gafa imensa a portarului advers, si a fost eliminata de Rapid Viena (1-3, 2-1 / play-off-ul Europa League), o echipa mediocra, la care Andrei Ivan a fost titular la returul de pe Arena Nationala, desi jucase doar 151 de minute in tot campionatul precedent in Rusia, pentru FC Krasnodar. Intr-o miscare specific romaneasca, probabil ca se va incerca aruncarea esecului exclusiv pe gafa tanarului portar Andrei Vlad, de parca s-ar fi transferat, antrenat si jucat singur...

CFR Cluj, campioana sezonului trecut, si-a revenit greu din aburii sampaniei baute in aceasta vara. Dupa ce s-au debarasat de Dan Petrescu, antrenorul care a castigat titlul, dar si de inlocuitorul sau, Edi Iordanescu, care a cucerit Supercupa, si dupa ce au gandit o campanie de transferuri confuza si intarziata, conducatorii clujeni l-au numit antrenor pe Toni Conceição, un fel bacalhau reincalzit, care a pierdut calificarea in turul 3 preliminar al Champions League in fata anostei Malmö FF (1-1, 0-1), a invins Alashkert, modesta campioana a Armeniei (2-0, 5-0 / turul 3 preliminar Europa League) si a reusit performanta sa fie umilita in doua acte de Dudelange (0-2, 2-3 / play-off Europa League), campioana puternicei ligi din Luxemburg, pe care a privit-o cu ingamfare, desi tocmai o eliminase pe Legia Varsovia, campioana Poloniei.

Competitiile europene fara cluburile romanesti calificate in grupe reprezinta un moment zero, cand nu mai putem sa ne mintim in privinta calitatii fotbalului nostru. Nu mai putem, cel putin pentru restul actualului sezon, sa ne cream alibiuri pentru patronii ahtiati doar dupa bani si fara viziune manageriala, pentru conducatorii slab calificati si intriganti, pentru antrenorii modesti, slugarnici in fata conducerii si tirani cu jucatorii, pentru stadioanele si gazoanele aflate intr-o stare jalnica, pentru compromisurile facute de LPF si FRF, pentru fotbalistii mofturosi si figuranti, pentru lipsa investitiilor adevarate in juniori, pentru transferurile si comisioanele platite pe stranieri resapati, care accepta sa stea in Romania doar pana reintra in forma si apoi fug mancand pamantul, pentru tribunele goale si pentru inertia in care ne-am miscat in ultimele sezoane, fara sa ne confruntam adevaratele probleme. Fara banii veniti de la UEFA, impartiti mai multor echipe prin intermediul unor transferuri supraevaluate, cluburile romanesti vor trebui fie sa se reformeze, fie sa se obisnuiasca sa aiba emotii si in duelurile cu adversari din Luxemburg, Malta, Andorra, San Marino sau Liechtenstein. De astazi, nu mai putem sa ne mintim. Noi am devenit "pescarii" si "ospatarii" fotbalului european.