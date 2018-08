VIDEO // Bravo, CFR, ai facut 14 oameni fericiti! SUPER IMAGINI: Cum au fost primiti jucatorii lui Dudelange la sosirea in tara

Rusinea istorica traita aseara de CFR Cluj a insemnat fericirea luxemburghezilor, care n-au mai trait niciodata o calificare in grupele europene.

A fost petrecere in vestiarul lui Dudelange dupa meci. Pentru prima data in istorie, o echipa din Luxemburg a ajuns in grupele unei competitii europene.

Pentru jucatorii lui Dudelange, sarbatoarea a continuat si la sosirea in tara. Cativa suporteri, rude si prieteni ai jucatorilor, probabil, au venit la aeroport sa ii intampine pe eroi.

Fanii luxemburghezi au purtat masti cu chipul portarului de la Dudelange.