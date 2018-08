"E o rusine! Cel mai trist meci de cand joc fotbal" Capitanul CFR-ului a vorbit dupa umilinta cu Dudelange. Ce a spus despre plecarea lui Conceicao

CFR Cluj 2-3 Dudelange (2-5 la general) | Romania a ramas fara echipe in Europa. Mario Camora, capitanul CFR-ului spune ca infrangerea cu luxemburghezii este o mare rusine.

"Sunt trist, suparat, e o rusine pentru noi. Am vrut cu totii sa schimbam soarta calificarii, nu stiu ce s-a intamplat.

Suporterii au dreptate sa fie suparati, si noi suntem. Ce sa zic acum. Preferam ca ei sa fie cu noi pana in ultimul moment, dar asta e...

Nu stiu ce s-a intamplat, cum am luat atatea goluri. Trebuia sa dam un gol rapid, nu am reusit, din pacate, iar in repriza a doua ne-au dat doua goluri din doua suturi pe poarta.

La noi nu a intrat, a lovit bara, la ei a intrat in vinclu.

O sa fie greu in campionat acum, echipa e obosita, urmeaza un meci greu.

E bine ca o sa vina o pauza saptamana viitoare.

Dupa meci nu a venit nimeni la vestiar.

Cred ca e cel mai trist meci din cariera mea, infrangerea asta doare mai tare decat oricare alta.

Antrenorul a incercat sa ne ridice putin moralul.

In fotbal, antrenorul e primul sacrificat, nu poti sa dai afara 25 de jucatori. Asa a fost si cu Edi, din pacate pentru noi. Responsabilitatea este, insa, a noastra, a tuturor, pentru ca noi am fost pe teren", a spus Mario Camora dupa eliminarea CFR-ului.