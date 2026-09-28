Etapa respectivă este considerată drept un pas decisiv pentru realizarea noii case a „câinilor roșii”.

Dinamo, tot mai aproape de a se întoarce pe Ștefan cel Mare

„DINAMO, SE DĂ STARTUL!

Vești importante pentru suporterii dinamoviști: proiectul noului Complex Sportiv Dinamo intră într-o nouă etapă.

Compania Națională de Investiții, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, fac un pas decisiv pentru realizarea unuia dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură sportivă din România.

Lucrările pe șantierul din Șoseaua Ștefan cel Mare vor începe pe 1 octombrie.

După finalizarea adaptărilor tehnice necesare privind soluția de fundare și corelarea lucrărilor pentru arena multifuncțională cu lucrările de utilități din zonă, proiectul intră în etapa de execuție efectivă a infrastructurii.

Ce urmează pe șantier?

Finalizarea fazei a II-a de demolare a structurilor vechi rămase pe amplasament;

Intrarea utilajelor grele pentru realizarea săpăturilor adânci și a piloților forați;

Începerea lucrărilor de infrastructură, cu o soluție mixtă de fundare: indirectă, pe piloți, în zona arenei, și directă, în zona construcțiilor perimetrale;

Monitorizarea strictă a parametrilor tehnico-economici aprobați.

Noua arenă multifuncțională va avea 26.217 de locuri și va reuni, într-un complex modern, terenul de fotbal, săli de antrenament pentru disciplinele de performanță ale CS Dinamo, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative.

Șoseaua Ștefan cel Mare reintră în ritmul lucrărilor, cu finanțarea asigurată prin MDLPA. Pentru suporteri. Pentru sportul de performanță. Pentru viitorul Clubului Dinamo.

Dinamo merge înainte”, a scris Compania Națională de Investiții, pe Facebook.