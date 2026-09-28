GALERIE FOTO Clubul din Superligă a dat lovitura: stadionul de 117 milioane de euro!

Clubul din Superligă a dat lovitura: stadionul de 117 milioane de euro! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat că noul Complex Sportiv Dinamo va intra într-o nouă etapă în executarea lucrărilor ce va începe pe 1 octombrie.

TAGS:
DinamoDinamo Bucurestistadion DinamoSuperligaSuperliga Romaniei
Din articol

Etapa respectivă este considerată drept un pas decisiv pentru realizarea noii case a „câinilor roșii”. 

Dinamo, tot mai aproape de a se întoarce pe Ștefan cel Mare

„DINAMO, SE DĂ STARTUL!

Vești importante pentru suporterii dinamoviști: proiectul noului Complex Sportiv Dinamo intră într-o nouă etapă.

Compania Națională de Investiții, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, fac un pas decisiv pentru realizarea unuia dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură sportivă din România.

Lucrările pe șantierul din Șoseaua Ștefan cel Mare vor începe pe 1 octombrie.

După finalizarea adaptărilor tehnice necesare privind soluția de fundare și corelarea lucrărilor pentru arena multifuncțională cu lucrările de utilități din zonă, proiectul intră în etapa de execuție efectivă a infrastructurii.

Ce urmează pe șantier?

Finalizarea fazei a II-a de demolare a structurilor vechi rămase pe amplasament;

Intrarea utilajelor grele pentru realizarea săpăturilor adânci și a piloților forați;

Începerea lucrărilor de infrastructură, cu o soluție mixtă de fundare: indirectă, pe piloți, în zona arenei, și directă, în zona construcțiilor perimetrale;

Monitorizarea strictă a parametrilor tehnico-economici aprobați.

Noua arenă multifuncțională va avea 26.217 de locuri și va reuni, într-un complex modern, terenul de fotbal, săli de antrenament pentru disciplinele de performanță ale CS Dinamo, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative.

Șoseaua Ștefan cel Mare reintră în ritmul lucrărilor, cu finanțarea asigurată prin MDLPA. Pentru suporteri. Pentru sportul de performanță. Pentru viitorul Clubului Dinamo.

Dinamo merge înainte”, a scris Compania Națională de Investiții, pe Facebook.

Cum va arăta noul stadion al lui Dinamo

  • 825329474 1103449672046508 7574354720092498360 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Noul stadion al lui Dinamo, un proiect foarte promițător

Pe noua arenă din „Ștefan cel Mare” va evolua și prim-divizionara FC Dinamo, nu doar clubul sportiv al Ministerului de Afaceri Interne.

Stadionul va avea o capacitate de 26.217 de locuri. Costul total estimat al arenei este de 117 milioane de euro.

Noua casă a lui Dinamo va fi omologată de către UEFA și va avea dotări ultramoderne. Printre ele se numără: 

  • spații încăpătoare pentru echipe precum patru vestiare, două săli de încălzire, locuri pentru stafful tehnic, oficiali și organizatori;
  • spații VIP, cum ar fi 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant;
  • parcare proprie pentru publicul VIP (până la 200 de locuri);
  • tribune acoperite integral;
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități;
  • o boxă generoasă pentru presă.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”
Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”
ARTICOLE PE SUBIECT
"O rușine!" Israelienii au răbufnit după umilința cu Irlanda: ce au spus despre dinamovistul Stoinov
"O rușine!" Israelienii au răbufnit după umilința cu Irlanda: ce au spus despre dinamovistul Stoinov
”Are nevoie de trei-patru meciuri întregi!” Dinamo, 500.000 de euro pentru starul de la FCSB?
”Are nevoie de trei-patru meciuri întregi!” Dinamo, 500.000 de euro pentru starul de la FCSB?
Dinamo sau Timișoara? Titlul de campioană a României se decide în finala de pe ”Arcul de Triumf”
Dinamo sau Timișoara? Titlul de campioană a României se decide în finala de pe ”Arcul de Triumf”
Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom
Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom
Dinamo va juca în aceeași zi două meciuri din Superligă! Care este explicația
Dinamo va juca în aceeași zi două meciuri din Superligă! Care este explicația
ULTIMELE STIRI
Gică Hagi, tot mai contestat! Colegul de generație nu înțelege alegerile ”Regelui”: ”Ne permitem să facem asta?”
Gică Hagi, tot mai contestat! Colegul de generație nu înțelege alegerile ”Regelui”: ”Ne permitem să facem asta?”
Partida România - Bosnia, prefațată la VOYO SPORT LIVE de Cristi Pintea, Ciprian Marica, Bogdan Lobonț și Cosmin Contra (28.09.2026)
Partida România - Bosnia, prefațată la VOYO SPORT LIVE de Cristi Pintea, Ciprian Marica, Bogdan Lobonț și Cosmin Contra (28.09.2026)
„Noi îl respectăm mai mult pe Hagi!” Elvir Koljic, discurs fără menajamente înainte de România - Bosnia
„Noi îl respectăm mai mult pe Hagi!” Elvir Koljic, discurs fără menajamente înainte de România - Bosnia
Lovitură pentru Liverpool! S-a accidentat la națională și e OUT
Lovitură pentru Liverpool! S-a accidentat la națională și e OUT
Daniel Pancu, verdict despre cel mai important transfer de la Rapid: „O să dureze”
Daniel Pancu, verdict despre cel mai important transfer de la Rapid: „O să dureze”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Probleme mari pentru Reghecampf! Avocatul a explicat ce riscă după „fuga“ la FCSB

Probleme mari pentru Reghecampf! Avocatul a explicat ce riscă după „fuga“ la FCSB

Omul care i-a adus 13 milioane de euro lui Gigi Becali într-o singură seară, verdict după transferul lui Denis Drăguș: „Să marcheze”

Omul care i-a adus 13 milioane de euro lui Gigi Becali într-o singură seară, verdict după transferul lui Denis Drăguș: „Să marcheze”

"A părăsit cantonamentul" Daniel Bîrligea a primit o veste mare din Italia, chiar în ziua meciului România - Bosnia!

"A părăsit cantonamentul" Daniel Bîrligea a primit o veste mare din Italia, chiar în ziua meciului România - Bosnia!

„Dedicație“ pentru Reghecampf: ce au făcut jucătorii lui Esperance, la primul meci de după plecarea românului

„Dedicație“ pentru Reghecampf: ce au făcut jucătorii lui Esperance, la primul meci de după plecarea românului

Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Bosnia! 6 titulari din Suedia sunt OUT

Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Bosnia! 6 titulari din Suedia sunt OUT

El e câștigătorul Balonului de Aur! Omul care a prezis ultimii doi câștigători a dezvăluit deznodământul din acest an

El e câștigătorul Balonului de Aur! Omul care a prezis ultimii doi câștigători a dezvăluit deznodământul din acest an



Recomandarile redactiei
„Noi îl respectăm mai mult pe Hagi!” Elvir Koljic, discurs fără menajamente înainte de România - Bosnia
„Noi îl respectăm mai mult pe Hagi!” Elvir Koljic, discurs fără menajamente înainte de România - Bosnia
Gică Hagi, tot mai contestat! Colegul de generație nu înțelege alegerile ”Regelui”: ”Ne permitem să facem asta?”
Gică Hagi, tot mai contestat! Colegul de generație nu înțelege alegerile ”Regelui”: ”Ne permitem să facem asta?”
Lovitură pentru Liverpool! S-a accidentat la națională și e OUT
Lovitură pentru Liverpool! S-a accidentat la națională și e OUT
Elias Charalambous, ”pe făraș” în Grecia! Anunțul venit despre fostul antrenor de la FCSB
Elias Charalambous, ”pe făraș” în Grecia! Anunțul venit despre fostul antrenor de la FCSB
”Experimentele” lui Hagi, în zadar?! Ioan Becali avertisment pentru ”Rege”: ”Se uită experiența!”
”Experimentele” lui Hagi, în zadar?! Ioan Becali avertisment pentru ”Rege”: ”Se uită experiența!”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Peripeții înainte de Rapid - Dinamo! Neil Lennon i-a surprins pe toți la antrenamente
Peripeții înainte de Rapid - Dinamo! Neil Lennon i-a surprins pe toți la antrenamente
Dawa și Alhassan, sărbătoare mare în Ștefan cel Mare! De ce au făcut bairam cei doi jucători ai FCSB pe stadionul rivalei Dinamo
Dawa și Alhassan, sărbătoare mare în Ștefan cel Mare! De ce au făcut bairam cei doi jucători ai FCSB pe stadionul rivalei Dinamo
Au venit musulmanii la Dinamo, dar nu vreun șeic miliardar. Ultimul mare eveniment pe vechiul stadion, cu peste 5.000 de oameni
Au venit musulmanii la Dinamo, dar nu vreun șeic miliardar. Ultimul mare eveniment pe vechiul stadion, cu peste 5.000 de oameni 
CITESTE SI
Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp. Investiția s-ar putea amortiza în cinci ani

stirileprotv Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp. Investiția s-ar putea amortiza în cinci ani

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Mureșan, mesaj direct pentru Grindeanu: „Dacă PSD votează împotrivă, o va face strict pe criterii subiective”

stirileprotv Mureșan, mesaj direct pentru Grindeanu: „Dacă PSD votează împotrivă, o va face strict pe criterii subiective”

Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”

stirileprotv Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!