Gică Hagi a surprins înaintea partidei de pe „Arena Națională” și a scos din lot șase jucători care au fost titulari cu Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Gică Hagi, ZECE schimbări în primul ”11” față de meciul cu Suedia

Decizia luată de selecționerul României i-a surprins până și pe bosniaci, care mizează pe dorința lui Hagi de a împrospăta lotul înainte de partidele care vor urma, cu Polonia (deplasare) și Suedia (acasă).

În acest context, Hagi va trebui să aleagă primul ”11” fără cei mai importanți jucători, iar printre titulari ar urma să fie nume precum Daniel Bîrligea, Darius Olaru, Tony Strata sau Matei Ilie, scrie Fanatik.ro. Practic, selecționerul ar urma să facă nu mai puțin de ZECE modificări în echipa de start față de meciul cu Suedia, iar singurul ”punct fix” va rămâne portarul Ionuț Radu.

Care ar fi echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia: Radu – Strata, Burcă, Ilie, Eissat – Screciu, Dragomir, Olaru – Stanciu – Bîrligea, Mihăilă.

Pe lângă cei șase absenți mai sus enumerați, alți trei nu vor face parte din lot: Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

Spre deosebire de meciul cu Suedia, în lotul lui Gică Hagi apar jucători precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan sau Daniel Bîrligea.

Lotul României pentru partida cu Bosnia