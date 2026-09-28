Israel a început modest Nations League și riscă să retrogradeze în Liga C. După 1-3 contra Austriei, echipa condusă de Ran Ben Shimon a pierdut clar și duelul cu Irlanda, 0-3.

Nikita Stoinov, integralist în Israel - Irlanda 0-3. Israelienii l-au inclus în analiza greșelilor

Naționala Israelului s-a prăbușit în prima repriză, când a primit nu mai puțin de trei goluri într-un interval de 13 minute. Au înscris Troy Parrott (13'), Adam Idah (16') și Jack Moylan (25'), iar irlandezii nu au mai forțat ulterior, acestea fiind și singurele lor șuturi pe spațiul porții.

"Un festival al erorilor. Israelul, o rușine pe faza defensivă", a titrat publicația israeliană Sport5, care a analizat toate cele trei goluri încasate.

Stoinov a fost în prim plan la golurile de 0-1 și 0-3. La primul, israelienii i-au reproșat că nu a reușit să blocheze centrarea din flanc, iar mingea i-a trecut printre picioare.