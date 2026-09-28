GALERIE FOTO "O rușine!" Israelienii au răbufnit după umilința cu Irlanda: ce au spus despre dinamovistul Stoinov

&quot;O rușine!&quot; Israelienii au răbufnit după umilința cu Irlanda: ce au spus despre dinamovistul Stoinov Nations League
SPORT.RO
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Nikita Stoinov (21 de ani), fundașul lui Dinamo, a fost integralist în naționala Israelului la eșecul suferit contra Irlandei, scor 0-3, la Debrecen, în runda a doua din Liga Națiunilor.

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Israel a început modest Nations League și riscă să retrogradeze în Liga C. După 1-3 contra Austriei, echipa condusă de Ran Ben Shimon a pierdut clar și duelul cu Irlanda, 0-3.

Nikita Stoinov, integralist în Israel - Irlanda 0-3. Israelienii l-au inclus în analiza greșelilor

Naționala Israelului s-a prăbușit în prima repriză, când a primit nu mai puțin de trei goluri într-un interval de 13 minute. Au înscris Troy Parrott (13'), Adam Idah (16') și Jack Moylan (25'), iar irlandezii nu au mai forțat ulterior, acestea fiind și singurele lor șuturi pe spațiul porții.

"Un festival al erorilor. Israelul, o rușine pe faza defensivă", a titrat publicația israeliană Sport5, care a analizat toate cele trei goluri încasate.

Stoinov a fost în prim plan la golurile de 0-1 și 0-3. La primul, israelienii i-au reproșat că nu a reușit să blocheze centrarea din flanc, iar mingea i-a trecut printre picioare.

La al treilea gol al Irlandei, fundașul lui Dinamo s-a ciocnit de un coechipier la un duel aerian și nu a putut reveni la timp pentru a-l bloca pe Jack Moylan, care a stabilit scorul final.

"Stoinov s-a ciocnit de Saz Shlomo și a căzut pe gazon, permițându-i lui Moylan să avanseze nestingherit. Moylan l-a depășit cu ușurință pe Stoinov, a rămas complet liber și a înscris pentru 3-0 din careu", a mai scris Sport5.

Deși abia a împlinit 21 de ani, Stoinov a ajuns la 4 meciuri consecutive în naționala Israelului. Pentru naționala sa urmează alte două jocuri în Liga Națiunilor, cu Kosovo (1 octombrie) și Irlanda (4 octombrie).

Nikita Stoinov, în Israel - Irlanda 0-3

Foto: Imago

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