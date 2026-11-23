În ciuda schimbărilor la nivel tehnic din ultima perioadă, FCSB nu a reușit să se impună în primul meci disputat după pauza competițională. Formația condusă de Laurențiu Reghecampf a remizat la Mioveni, scor 0-0, în fața FC Argeș.

„Clientul” lui Gigi Becali după 0-0 cu FC Argeș

FCSB a avut o sumedenie de ocazii, dar fără succes, golul de pe tabelă lipsind. Dacă jucătorii roș-albaștrilor nu au fost inspirați, la FC Argeș un fotbalist a avut șansa să iasă la rampă, mai exact Igor Nikic.

Printre cei care au avut evoluții slabe se numără și David Miculescu. Deși a fost integralist la Mioveni, atacantul a avut o evoluție ștearsă, spre nemulțumirea lui Gigi Becali.

Patronul FCSB susține că nu are jucători de mare valoare în zona ofensivă. Cât despre David Miculescu, Gigi Becali a expus că „nu mai e fotbalist”. Din nefericire pentru Miculescu, cifrele nu sunt de partea sa, ultimul gol marcat datând din 5 septembrie, din 1-2 cu Dinamo.

„Nu pot să spun, a venit după atâta timp. Să zicem că are prestaţii acceptabile. Prestaţia nu e bună, dar valoarea se vede. Dacă n-ai cu cine să joci fotbal, n-ai cu cine să joci fotbal. Ce poţi face? Acolo, în faţă, trebuie să ai cu cine juca, să mai ai 2-3 jucători cu care să combini.

David Miculescu, săracul, nu mai e fotbalist. Nu ştiu ce se întâmplă cu el. Am auzit că, vai, dom'le, şi-a revenit, la antrenamente... Chiar mă bucura. Prima repriză a fost şters rău, nu mi-a plăcut”, a spus Gigi Becali, potrivit Prima Sport.