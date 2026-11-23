Nemulțumit din nou de prestația lui Aymen Boutoutaou, Gigi Becali a anunțat că va prelua din nou controlul total de la FCSB. "Boutoutaou distruge jocul echipei, nici nu știu ce a văzut MM la jucătorul ăsta, că nici nu e fotbalist", a spus patronul de la FCSB.

Gigi Becali a avut un remarcat de la FC Argeș după remiza lui FCSB: "Mai bun decât Boutoutaou"

Pe parcursul tiradei sale, Gigi Becali a revăzut o fază din timpul meciului, când Taylor Luvambo (27 de ani), extrema stângă de la FC Argeș, a trecut spectaculos în careu de Vali Crețu și Joyskim Dawa. Patronul de la FCSB l-a remarcat pe jucătorul rivalei.

"Uite, na! Păi, asta e mai bun decât el. Uite, negrul ăsta e mai bun decât el! Ia oricare jucător din Liga 1 și o să vezi că e mai bun decât el", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Taylor Luvambo a ajuns în această vară la FC Argeș, după ce anterior a jucat doar în Franța, la formații precum Nantes B, Guingamp sau Le Mans. Fotbalistul de bandă este un titular constant al echipei lui Bogdan Andone, până acum reușind două goluri și un assist în 16 apariții.