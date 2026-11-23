Eroul meciului de la Mioveni a fost portarul Igor Nikic, care și-a salvat echipa în mai multe rânduri în fața vedetelor de la FCSB, în special în repriza secundă. Bucureștenii au trimis nouă șuturi pe poartă, dar fără succes.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a răbufnit după meciul de la Mioveni. L-a criticat din nou pe Aymen Boutoutaou (25 de ani) și a anunțat, printre altele, că se va implica din nou în deciziile legate de primul ”11”.

Gigi Becali: ”Cred că o să fim pe locul 5”

Chiar dacă FCSB a ajuns la patru meciuri consecutive fără gol marcat, Becali se arată în continuare optimist în ceea ce privește play-off-ul. Crede că echipa sa va încheia sezonul regulat pe locul cinci.

"Nu-mi fac probleme cu play-off-ul, că n-am cu cine. Nu au calitate. Nu au valoare. O să fim probabil pe locurile 5-6. Nu mai poţi să ajungi. Craiova, Dinamo, Rapid, nu ai cum să le ajungi. Nici U Cluj.

Cred că noi pe locul 5 o să fim. Bine, nu îmi e teamă. O să aduc jucători şi o să fie altceva. O să fie 10 meciuri în care echipa sa va fi întărită. O să aduc jucători. Altfel? Mai bine mă las de fotbal”, a spus Becali, la Prima Sport.

După rezultatul de la Mioveni, FCSB a rămas pe locul nouă, cu 22 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj și la trei puncte de locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off.

În următoarea rundă, FCSB va juca pe teren propriu, de această dată cu ultima clasată Csikszereda.

FC Argeș - FCSB 0-0 | Echipele de start: