CSM Reșița a pierdut în fața lui FC Bacău, scor 0-1, într-un meci din runda a 7-a din sezonul regulat al Ligii 2. Golul victoriei al formației moldave a fost înscris de Marko Juric în minutul 72.

Echipa lui Dorinel Munteanu a pierdut primul meci de pe teren propriu din acest sezon, iar antrenorul a fost nemulțumit de mai multe aspecte.

Dorinel Munteanu, nemulțumit după meciul cu FC Bacău: „A fost o manieră de arbitraj catastrofală”

Antrenorul lui CSM Reșița s-a arătat nemulțumit de felul în care a arbitrat centralul Raul-Sebastian Bădărău partida.

Dorinel Munteanu nu s-a plâns doar de faza la care golul echipei sale din minutul 83 a fost anulat, ci și de alte momente importante ale partidei.

„A fost o manieră de arbitraj catastrofală. Vreau să vedem în general, pentru că nu putem să trecem peste aceste lucruri, deși, până la urmă, cei care au pierdut noi suntem, și eu sunt principalul vinovat. Dar trebuie să discutăm și despre atitudinea și maniera în care s-a arbitrat. (n.r. – În afară de golul anulat, mai aveți și altceva de reproșat?) Absolut, absolut! Cine a văzut meciul și cine… nu trebuie să-mi dea dreptate. Dar mă pricep și eu puțin la fotbal. Chiar dacă pierd, asta este situația.

Dorinel Munteanu: „E paralel cu fotbalul și cu regulamentul”

Cu tentă… Sunt arbitri care trebuie să se îmbunătățească, sau să vină, cel puțin, să-și facă bine meseria, așa cum încercăm și noi să ne-o facem. Și suntem responsabili de o echipă, de un oraș, de rezultate. Ei nu sunt responsabili de nimic. Asta e situația cel puțin în acest joc. Regulamentul a început să funcționeze cu minutele, cu numărarea, cu tragerea de timp din minutul 85 în sus.

Nu știu unde este balanța. Dar, dacă comentăm ceva, și poate chiar avem dreptate, suntem sancționați. Suntem chemați pe la comisii și așa mai departe. Acești tineri nepricepuți, că mulți sunt tineri, nepricepuți, nu au nicio treabă cu fotbalul, poate fără nicio experiență, decât că au autoritatea că sunt îmbrăcați în negru, sau în ce culoare au fost astăzi, și au cartonașe, și au decizii.

Restul, sunt pe dinafară mulți, foarte mulți”, a spus Dorinel Munteanu, care nu a vrut să ia în calcul că deciziile arbitrilor ar fi unele intenționate:”Eu o pun pe nepricepere, fiindcă nu am argumente să spun că sunt rău intenționați. Dar tenta este aceasta. Sunt de foarte mult timp în fotbal și cam le știu, așa, manierele de gestionare, dacă pot să spun așa. Le știu foarte bine. Dar ar trebui și ei să fie trași la răspundere, pentru că noi suntem sancționați. Dar, v-am spus, dacă spunem ceva…

”Și chiar pot să spun că al patrulea arbitru a fost…, nu-l cunosc, nici nu vreau să-l cunosc, e paralel cu fotbalul, și cu regulamentul. Paralel. Nici nu cunosc cine a fost al patrulea arbitru. Și nu vreau să-i cunosc”, a spus Dorinel Munteanu, după meciul pierdut de CSM Reșița.