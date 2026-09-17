(P) HUAWEI WATCH GT 7. O nouă generație de smartwatch-uri create pentru sport și aventuri în natură

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Dacă sportul este una dintre pasiunile tale, sigur există în tine o dorință constantă de a-ți depăși limitele. Pe această idee se bazează și noua serie HUAWEI WATCH GT 7, care vine cu noi inovații în materie de monitorizare a activității fizice și a sănătății, ca să știi în permanență cum reacționează organismul tău la efort și când este nevoie să încetinești ritmul. Seria de smartwatch-uri include modelul WATCH GT 7 standard, de 46 mm și 41 mm, și modelul WATCH GT 7 Pro. Toate sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store. Monitorizare inteligentă pentru o gamă largă de sporturi

Noile ceasuri HUAWEI sunt potrivite atât pentru cei care fac sport zilnic, indiferent de anotimp, cât și pentru cei care nu și-au creat încă o rutină de mișcare. De exemplu, seria aduce funcții îmbunătățite pentru pasionații de ciclism. Alegând opțiunea My Routes din aplicația HUAWEI Health, poți transfera din telefon pe ceas fișiere cu traseele tale. Asta îți va permite să știi în avans detalii despre ruta pe care vei merge cu bicicleta, iar funcția Climb Planning te va ajuta să-ți planifici urcarea astfel încât să nu rămâi fără energie. Smartwatch-ul afișează automat date în timp real despre panta medie, progresul urcării și diferența de altitudine rămasă, iar la final, o analiză bazată pe inteligența artificială te va ajuta să interpretezi rezultatele. Ca să gestionezi mai bine riscurile asociate cu combinația dintre viteză și virajele strânse, seria HUAWEI WATCH GT 7 vine cu funcția Sharp Turn Alerts. Aceasta emite alerte vocale și vibrații înainte de intrarea într-o curbă periculoasă, pentru ca tu să îți poți adapta viteza din timp. Alte funcții cu care surprinde seria WATCH GT 7 sunt cele dedicate sporturilor de iarnă, practicate în interior, pe tot parcursul anului, sau doar în sezonul rece, pe cele mai spectaculoase pârtii exterioare din lume. Sporturile de iarnă necesită viteză și pricepere. Din acest punct de vedere, datele oferite de smartwatch-urile GT 7 te vor ajuta să înțelegi care sunt resursele tale fizice, să îți urmărești progresul și să te perfecționezi. În plus, ceasurile identifică automat dacă te afli în telecabină, schiezi, faci snowboarding sau te odihnești. După fiecare sesiune, poți accesa, direct de la încheietură, date-cheie despre distanță, viteza maximă, nivelul de solicitare al organismului sau timpul necesar de refacere. De la performanța tehnică, la consumul de energie și până la recuperarea fizică, toți indicatorii se bazează pe date științifice și sunt ușor de înțeles. Când mergi într-o stațiune mare de schi, ai la dispoziție zeci de pârtii, cu niveluri diferite de dificultate, astfel că buna orientare devine esențială pentru siguranța ta. Ca să te asiguri că nu ajungi pe o pârtie riscantă pentru tine, seria HUAWEI WATCH GT 7 îți oferă hărți pentru peste 3.000 de stațiuni de schi din 59 de țări. Dacă ești la nivel de începător, hărțile îți vor fi utile pentru planificarea traseelor și evitarea zonelor dificile. În cazul avansaților, funcția înregistrează numărul de coborâri pe fiecare traseu și oferă insigne personalizate pentru diverse realizări. „Îmi place ideea de a putea folosi ceasul HUAWEI WATCH GT 7 și pentru snowboarding outdoor și de a avea acces la date despre felul în care mă mișc pe pârtie. În special, sunt curios să văd cum înregistrează virajele și ce alte informații pot obține în timpul unei sesiuni. Abia aștept să vină iarna și să îl testez pe zăpadă, în condiții reale”, a menționat sportivul Constantin Popovici.

Totodată, seria WATCH GT 7 introduce, pentru prima dată în industrie, funcția G-Force detection, care se referă la forța resimțită de practicanții sporturilor de iarnă în timpul virajelor. O premieră este și funcția Team-Up, care îți permite să urmărești în timp real unde se află schiorii din grupul tău, precum și indicatorii lor de performanță. Noua serie de smartwatch-uri include și funcții speciale dedicate celor care practică golf, precum și pentru persoanele care nu au timp să se antreneze în fiecare zi. Mini-workout este aplicația datorită căreia vei reuși să faci din sport un obicei zilnic, fie și numai pentru câteva minute. Aceasta îți oferă o gamă largă de exerciții simple, grupate în sesiuni care durează între 30 de secunde și 1 minut. Exercițiile vizează 10 părți ale corpului, printre care umerii, gâtul, încheieturile și gleznele, și sunt o activitate ideală pentru pauzele de la birou. Date în timp real despre starea ta fizică și emoțională Pentru că sportul și sănătatea sunt strâns legate, seria HUAWEI WATCH GT 7 propune o serie de funcții avansate prin care oferă informații științifice și alerte privind potențialele riscuri, pentru o protecție completă a stării tale generale fizice și emoționale. Morning Briefing și Physical Readiness sunt două funcții noi datorită cărora vei ști, în fiecare dimineață, cât de pregătit este organismul tău pentru o nouă zi. Pentru a-ți pune la dispoziție aceste informații, funcțiile folosesc atât date despre activitatea ta din ziua precedentă, cât și despre calitatea somnului, variabilitatea ritmului cardiac (HRV), starea emoțională și caloriile arse. În acest fel, smartwatch-ul te va susține să-ți formezi, treptat, obiceiuri mai sănătoase. Culoare, eleganță și confort Faptul că sportul se află în ADN-ul noii serii HUAWEI WATCH GT 7 este vizibil și în designul ceasurilor. Seria propune o gamă de culori îndrăznețe, inspirate de energia activităților în aer liber, dar combinate cu linii elegante, care adaugă o notă de rafinament. Disponibil în variantele Black, Yellow și Green, modelul WATCH GT 7 Pro are o carcasă din aliaj de titan de calitate aerospațială, o ramă din ceramică nanocristalină și un ecran din sticlă de safir. Această combinație protejează ceasul de zgârieturile cotidiene și de posibilele șocuri din timpul practicării sporturilor în aer liber. Modelul WATCH GT 7 de 46 mm vine în variantele Black, Yellow și Blue, iar GT 7 de 41 mm propune nuanțele Pink, Grey, White și Blue. Cureaua inovatoare HUAWEI EasyCross oferă un confort sporit în timpul purtării acestor smartwatch-uri. Designul său cu margini ascunse asigură un plus de eleganță, dar și o fixare stabilă în timpul exercițiilor fizice. O baterie puternică, rezistentă la orice antrenament Ceasurile din seria GT 7 sunt dotate cu o baterie care face față călătoriilor tale și antrenamentelor intense. Aceasta asigură o autonomie de până la 21 de zile în condiții de utilizare scăzută și de 12 zile de folosire normală în cazul modelelor WATCH GT 7 Pro și WATCH GT 7 de 46 mm. La rândul său, modelul GT 7 de 41 mm are o autonomie a bateriei de până la 14 zile în condiții de utilizare ușoară și de o săptămână pentru un ritm de folosire obișnuit. Noile smartwatch-uri HUAWEI pot fi folosite și pentru plățile contactless prin sistemul Curve Pay și sunt compatibile atât cu dispozitivele iOS, cât și cu cele Android. Descoperă întreaga serie WATCH GT 7 în HUAWEI Store Ceasurile din seria HUAWEI WATCH GT 7 sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor autorizați începând din 7 septembrie, la prețul de 1999 lei pentru modelul WATCH GT 7 Pro și de 1499 lei pentru modelul WATCH GT 7 standard, de 46 mm sau 41 mm. În timpul perioadei promoționale care se desfășoară până pe 13 octombrie, la achiziționarea oricărui smartwatch din seria GT 7, vei primi un cupon în valoare de 200 de lei, 10 ori puncte HUAWEI, pachetul Care Plan, ale cărui beneficii pot fi consultate în detaliu pe pagina de produs, și poți achiziționa alte produse la prețuri speciale.

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