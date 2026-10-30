Fostul atacant al echipei naționale a fost invitat, alături de Cristi Pulhac, în emisiunea VOYO SPORT LIVE, prezentată de Andrei Grecu, unde a vorbit despre cariera sa.

Întrebat dacă ar fi vrut să mai joace, Marica a explicat că, la momentul retragerii, nu mai avea motivația necesară, însă perspectiva s-a schimbat odată cu trecerea timpului.

„Acum, când te uiți, poți spune că aș mai fi putut juca. Atunci nu mai voiam să aud, nu mai aveam chef, nu mai aveam plăcere. Atunci nu regretam, acum da, regret, cred că mai puteam juca”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Ciprian Marica s-a retras în 2016, la doar 31 de ani

Fostul internațional și-a anunțat retragerea pe 31 octombrie 2016, la doar 31 de ani, după o perioadă marcată de accidentări. Ultima sa echipă a fost FCSB, pentru care a evoluat în prima parte a anului 2016.

De-a lungul carierei, Marica a jucat la Dinamo, Șahtior Donețk, VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe, Konyaspor și Steaua. A cucerit șapte trofee la nivel de club și a adunat 72 de selecții pentru naționala României, pentru care a marcat 25 de goluri.