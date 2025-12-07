Următoarea echipă a lui Alibec, pus pe lista neagră la FCSB: "Cu siguranță!"

Următoarea echipă a lui Alibec, pus pe lista neagră la FCSB: Cu siguranță! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Denis Alibec (34 de ani) ar urma să plece de la FCSB la finalul acestui an, după câteva luni modeste în tricoul campioanei României.

TAGS:
Denis AlibecFCSBFarul Constanta
Din articol

Cu puține minute prinse în acest sezon și cu un singur gol marcat, Alibec a dezamăgit conducerea celor de la FCSB, care i-a reproșat vârfului de atac și că recent s-a operat pentru extirparea unui chist fără să îi anunțe pe cei din club.

Denis Alibec, înapoi la Farul: "Acolo e casa mea și cu siguranță mă voi întoarce"

După FCSB - Dinamo 0-0, Gigi Becali a anunțat că Alibec va primi amenda maximă pentru că s-a operat fără să înștiințeze clubul. De asemenea, patronul campioanei a transmis că internaționalul român se numără printre jucătorii de care FCSB intenționează să se despartă în iarnă, alături de Vlad Chiricheș, David Kiki și Malcom Edjouma.

Următoarea destinație a lui Alibec ar putea fi Farul Constanța, echipă la care Denis a mai jucat atât în perioada junioratului, cât și la maturitate, când trupa lui Gică Hagi a ajuns să câștige titlul în Superliga.

"Eu la Farul o să mă retrag. Acolo e casa mea. Cu siguranță mă voi întoarce acolo. Iubesc clubul acela", spunea Alibec, în urmă cu doar câteva săptămâni, într-un interviu pentru creatorul de conținut Georgescu.

Rămâne de văzut dacă revenirea la Farul a lui Alibec, care va împlini 35 de ani în ianuarie, se va produce în această iarnă. Constănțenii se află pe locul 8 după 19 etape și luptă pentru accederea în play-off, la fel ca FCSB.

Denis Alibec, OUT. Gigi Becali: "O să ia și amendă maximă pentru că s-a operat fără să întrebe"

Gigi Becali s-a arătat foarte deranjat de gestul făcut de Denis Alibec în săptămâna jocului cu Steaua Roșie Belgrad. Atacantul ar fi decis de unul singur să se opereze pentru extirparea unui chist, fără să consulte medicul lui FCSB.

"Plecări? Chiricheș, Malcom Edjouma, Kiki, Alibec. Patru îi am. O să vedem. Pleacă care pleacă. Dacă nu pleacă, nu e problemă, dar nu-i băgăm pe listă. Noi vom lua alți 4-5 jucători în locul lor. 

Alibec o să ia o amendă pentru că s-a operat fără să întrebe și fără nimic. El face ce vrea. O să vedem care e amenda maximă pe care i-o putem da. El ne-a zis că s-a operat. E debandadă! O să-i dăm 20.000 de euro amendă sau nu știu, să vedem cât e maxim. El trebuia să întrebe doctorul, nu să facă el ce vrea", a spus Gigi Becali, sâmbătă seară, după FCSB - Dinamo 0-0, la Prima Sport.

De la revenirea la FCSB, în vară, Alibec a marcat un singur gol. S-a întâmplat în Cupa României, la partida cu Gloria Bistrița (3-0).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bijuteria Europei, numită și „cel mai frumos loc de pe Pământ”. Nu este aglomerată, iar cazările sunt accesibile
Bijuteria Europei, numită și &bdquo;cel mai frumos loc de pe Păm&acirc;nt&rdquo;. Nu este aglomerată, iar cazările sunt accesibile
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia - Elveția se joacă ACUM: ne trebuie victoria, ca să prindem locul 9, la Mondiale
România - Elveția se joacă ACUM: ne trebuie victoria, ca să prindem locul 9, la Mondiale
Mihai Stoica despre jucătorul care l-a dezamăgit crunt: &bdquo;Am o problemă mare cu el!&ldquo;
Mihai Stoica despre jucătorul care l-a dezamăgit crunt: „Am o problemă mare cu el!“
Premier League | Fulham - Crystal Palace 1-2, ACUM pe VOYO! Meci tare &icirc;n eșalonul de elită al Angliei
Premier League | Fulham - Crystal Palace 1-2, ACUM pe VOYO! Meci tare în eșalonul de elită al Angliei
Olandezii au urmărit-o pe FCSB cu Dinamo și au dat verdictul &icirc;naintea meciului cu Feyenoord
Olandezii au urmărit-o pe FCSB cu Dinamo și au dat verdictul înaintea meciului cu Feyenoord
Universitatea Craiova - CFR Cluj, de la 20:30! ECHIPELE DE START
Universitatea Craiova - CFR Cluj, de la 20:30! ECHIPELE DE START
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: &rdquo;A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru&rdquo;

Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: ”A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru”

Cum a fost numită Rom&acirc;nia după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale

Cum a fost numită România după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale

Gigi Becali s-a resemnat &icirc;n privința &rdquo;perlei&rdquo; sale de la FCSB: &rdquo;Nu mai merge, gata! Nu iubește fotbalul&rdquo;

Gigi Becali s-a resemnat în privința ”perlei” sale de la FCSB: ”Nu mai merge, gata! Nu iubește fotbalul”

Denis Alibec, dat afară de la FCSB și amendat drastic! Gigi Becali a anunțat lista plecărilor

Denis Alibec, dat afară de la FCSB și amendat drastic! Gigi Becali a anunțat lista plecărilor

Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: Același idiot ca &icirc;ntotdeauna

Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: "Același idiot ca întotdeauna"

Inter - Como 4-0: Chivu, victorie zdrobitoare și un clasament de pus &icirc;n ramă!

Inter - Como 4-0: Chivu, victorie zdrobitoare și un clasament de pus în ramă!



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica despre jucătorul care l-a dezamăgit crunt: &bdquo;Am o problemă mare cu el!&ldquo;
Mihai Stoica despre jucătorul care l-a dezamăgit crunt: „Am o problemă mare cu el!“
Universitatea Craiova - CFR Cluj, de la 20:30! ECHIPELE DE START
Universitatea Craiova - CFR Cluj, de la 20:30! ECHIPELE DE START
Rom&acirc;nia - Elveția se joacă ACUM: ne trebuie victoria, ca să prindem locul 9, la Mondiale
România - Elveția se joacă ACUM: ne trebuie victoria, ca să prindem locul 9, la Mondiale
Cel mai promițător t&acirc;năr jucător de tenis rom&acirc;n, numărul 5 &icirc;n lume, va concura pentru o altă țară!
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Louis Munteanu, gata de &bdquo;decolare&ldquo;: francezii anunță unde va ajunge starul CFR-ului
Louis Munteanu, gata de „decolare“: francezii anunță unde va ajunge starul CFR-ului
Alte subiecte de interes
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oric&acirc;nd echipa lui Gică Hagi! &Icirc;nțelegerea pe care o are cu Regele
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a v&acirc;ndut &icirc;n Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
CITESTE SI
LIVE TEXT: Alegeri &icirc;n București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei

stirileprotv LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Vești rele pentru rom&acirc;ni &icirc;n 2026. &rdquo;Salariul minim va fi &icirc;nghețat anul viitor &icirc;n proporție de 100%&rdquo;, spun surse guvernamentale

stirileprotv Vești rele pentru români în 2026. ”Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, spun surse guvernamentale

Ultimele clipe din viața miliardarului &icirc;n cripto și a soției lui, uciși &icirc;n Dubai. Povestea tragică a unei iubiri de 17 ani

stirileprotv Ultimele clipe din viața miliardarului în cripto și a soției lui, uciși în Dubai. Povestea tragică a unei iubiri de 17 ani

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!