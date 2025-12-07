Următoarea echipă a lui Alibec, pus pe lista neagră la FCSB: "Cu siguranță!"

Cu puține minute prinse în acest sezon și cu un singur gol marcat, Alibec a dezamăgit conducerea celor de la FCSB, care i-a reproșat vârfului de atac și că recent s-a operat pentru extirparea unui chist fără să îi anunțe pe cei din club.

Denis Alibec, înapoi la Farul: "Acolo e casa mea și cu siguranță mă voi întoarce"



După FCSB - Dinamo 0-0, Gigi Becali a anunțat că Alibec va primi amenda maximă pentru că s-a operat fără să înștiințeze clubul. De asemenea, patronul campioanei a transmis că internaționalul român se numără printre jucătorii de care FCSB intenționează să se despartă în iarnă, alături de Vlad Chiricheș, David Kiki și Malcom Edjouma.



Următoarea destinație a lui Alibec ar putea fi Farul Constanța, echipă la care Denis a mai jucat atât în perioada junioratului, cât și la maturitate, când trupa lui Gică Hagi a ajuns să câștige titlul în Superliga.



"Eu la Farul o să mă retrag. Acolo e casa mea. Cu siguranță mă voi întoarce acolo. Iubesc clubul acela", spunea Alibec, în urmă cu doar câteva săptămâni, într-un interviu pentru creatorul de conținut Georgescu.

Rămâne de văzut dacă revenirea la Farul a lui Alibec, care va împlini 35 de ani în ianuarie, se va produce în această iarnă. Constănțenii se află pe locul 8 după 19 etape și luptă pentru accederea în play-off, la fel ca FCSB.

