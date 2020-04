Ciprian Deac socheaza: "M-am saturat sa-mi fie foame!" Fotbalistul CFR-ului nu mai suporta pandemia! Problemele serioase cu care se confrunta

Ciprian Deac spune ca are probleme serioase din cauza lipsei antrenamentelor.

Fotbalistul CFR-ului spune ca ia foarte usor in greutate si a fost nevoit sa isi reduca considerabil aportul calori. Deac face foamea la propriu pentru a nu se ingrasa si spune ca asteapta cu nerabdare antrenamentele:

"Abia astept sa incepem antrenamentele, pentru ca m-am saturat sa-mi fie foame. Cand vad mancare, ies din casa, sincer incerc sa ma abtin foarte mult. Sunt un tip care pune foarte repede pe mine si sunt foarte atent la alimentatie, mai ales in aceasta perioada.

Am redus foarte mult din aportul caloric, pentru ca se depune foarte repede. Organismul e obisnuit cu un efort zi de zi si, nefiind atent la alimentatie, riscul e foarte mare sa pui repede kilograme in plus. Am avut probleme cu kilogramele pana in perioada sa plec in Germania. Cred ca am avut cel putin trei kilograme in plus", a spus Deac pentru Telekom Sport.

"Nu sunt speriat, doar precaut"

Deac este foarte atent cand iese din casa si respecta cu strictete masurile de siguranta pentru a-si proteja familia:

"Speriat nu sunt, dar sunt foarte precaut. Daca ies de doua ori pe saptamana din casa, incerc sa ma protejez cat de mult. Avand si doua fete, primul gand e sa fie sanatoase si suntem foarte responsabili", a mai declarat fotbalistul CFR-ului.