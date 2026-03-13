Preparatorul fizic german, în vârstă de 57 de ani, a oferit primele reacții după plecare și a recunoscut că este deschis la noi colaborări, chiar și cu rivalele FCSB-ului.

Thomas Neubert, gata să semneze cu o rivală a FCSB-ului

Neubert a lucrat mai bine de șase ani la clubul patronat de Gigi Becali și spune că rămâne apropiat de echipă, deși a fost dezamăgit de declarațiile din ultimele zile. DETALII AICI

”În primul rând, inima mea încă este roş-albastră, asta e echipa mea şi în ultimii peste 10 ani am lucrat 6 ani cu succes aici. Eu sunt foarte dezamăgit de ultimele 2-3-4 zile, cu declaraţiile date.

Încă sunt stelist, dar sunt foarte deschis, pentru orice club, pentru orice academie, şi cu business-ul meu, pentru a ajuta pe oricine, cu experienţa mea.

(n.r. și la rivale?) De ce nu? Nu există rivale în business-ul nostru. Şi fotbaliştii merg la alte echipe, asta e meseria noastră”, a spus Neubert, conform as.ro.

După schimbările din staff, echipa lui Mirel Rădoi îi are ca secunzi pe Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, antrenor cu portarii pe Robert Tufiși, preparator fizic pe Horațiu Baciu și analist video pe Denis Rădoi.

Primul meci al roș-albaștrilor cu Mirel Rădoi pe bancă este programat duminică, de la ora 20:30, contra celor de la Metaloglobus București.