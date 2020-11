Semneaza IN ZIUA in care a fost dat afara de la Viitorul?! Barrera, negocieri cu o fosta echipa din La Liga!

Antrenorul spaniol de 35 de ani a fost demis de Hagi dupa infrangerea cu Dinamo.

Insa de la Barrera ar putea sa revina foarte repede pe banca, intrucat este aproape sa se inteleaga cu echipa din liga a treia spaniola, Cordoba, potrivit Gazetei Sporturilor.

Fostul antrenor al constantenilor este foarte apreciat la acest nivel al fotbalului spaniol, reusind o promovare din liga a treia in Segunda Division cu Leonesa.

In cazul in care mutarea se va realiza, de la Barrera ar putea sa realizeze din nou aceasta performanta, deoarece Cordoba se afla pe pozitia a sasea in seria din care face parte.

La Cordoba evolueaza doi fotbalisti care au trecut prin Liga 1, fostul atacant al FCSB-ului Federico Piovaccari, dar si mijlocasul de banda portughez Thierry Moutinho, fost la CFR Cluj, dar si la FCSB de asemenea.