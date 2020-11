Cine ii mai opreste in sezonul asta?! Performanta INCREDIBILA a FCSB-ului in era Becali! Record dupa primele 10 etape 

FCSB este cea mai ofensiva echipa din Liga 1, cu 28 de goluri inscrise in primele 10 etape!

Ros-albastrii au reusit in acest sezon o performanta unica in cele 18 sezoane ale lui Gigi Becali la conducerea clubului. Sub comanda lui Toni Petrea, FCSB a devenit de neoprit la capitolul goluri.

Cu 28 de goluri in primele 10 etape, ros-albastrii nu au reusit o astfel de performanta in cele 18 sezoane de cand Gigi Becali se afla la conducerea clubului, anunta as.ro. FCSB conduce si in clasamentul golgheterilor, acolo unde Dennis Man si Florin Tanase se afla la egalitate, cu cate 9 goluri fiecare. Cei doi au impreuna mai multe goluri decat au inscris toate cluburile din Liga 1, inclusiv campioana CFR si vicecampioana Craiova.

Numarul de goluri inscrise de FCSB in primele 10 etape din ultimele 18 sezoane:

- 2021/21: 28 goluri

- 2019/20: 10 goluri

- 2018/19: 24 goluri

- 2017/18: 16 goluri

- 2016/17: 15 goluri

- 2015/16: 9 goluri

- 2014/15: 23 goluri

- 2013/14: 25 goluri

- 2012/13: 23 goluri

- 2011/12: 13 goluri

- 2010/11: 16 goluri

- 2009/10: 13 goluri

- 2008/09: 19 goluri

- 2007/08: 8 goluri

- 2006/07: 17 goluri

- 2005/06: 17 goluri

- 2004/05: 20 goluri

- 2003/04: 17 goluri