Asa sigur il convinge pe Becali! EUROGOL al fundasului propus de Pintilii la FCSB! VIDEO: Cum a reusit sa inscrie 

Fundasul de la Academica Clinceni dorit la FCSB a reusit un super gol.

Georgi Pashov este jucatorul care a intrat in atentia celor de la FCSB, iar Gigi Becali ar urma sa ia o decizie in privinta lui pentru perioada de mercato din iarna.

Bulgarul a deschis scorul in meciul cu FC Viitorul. In minutul 30, fundasul in varsta de 30 de ani a reusit un eurogol.

Pashov a inscris din voleu, de la marginea careului, dupa o lovitura libera executata de un coechipier si respinsa gresit de un jucator al celor de la Viitorul.

Portarul oaspetilor nu a avut nicio sansa sa prinda balonul.