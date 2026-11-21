CITEȘTE AICI TOATE MATERIALELE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA
CLASAMENT Dinamo - Steaua: se anunță spectacol total în ”Eternul derby” din Ștefan cel Mare, cu premii și zonă dedicată copiilor
Cele două mari rivale se întâlnesc duminică în Divizia A1 la volei masculin.
Dinamo și Steaua se întâlnesc duminică, de la ora 18:00, în sala din Ștefan cel Mare, în ”Eternul derby” al voleiului masculin românesc.
Dinamo are 5 victorii în cele 5 etape și este campioana ultimelor două sezoane - băieții antrenați de Bogdan Tănase se pregătesc de debutul în grupele Champions League.
Sergio Diaconescu, libero-ul lui Dinamo: ”Istoria ne obligă”
”Istoria ne obligă să fim la cel mai bun nivel la fiecare derby.
Vrem să continuăm seria de victorii și să arătam ce înseamnă Dinamo”, a declarat libero-ul dinamovist Sergio Diaconescu pentru pagina oficială CS Dinamo Volei.
Surprize peste surprize la derby-ul Dinamo - Steaua de duminică
Clubul Dinamo a anunțat că vor fi o sumedenie de surprize înaintea și în timpul derby-ului cu Steaua:
”VOLEI MASCULIN. 🔥Premiu special la derby-ul DINAMO-Steaua
🏆Divizia A1, etapa 6
💥Dinamo - Steaua
📅Duminică 22 noiembrie
⏱️Sala Dinamo, ora 18:00
🖥️TVR Sport
🎟️Bilete.ro
Cu prilejul meciului derby al campionatului național de volei masculin dintre Dinamo și Steaua va avea loc o tombolă, iar doi dintre posesorii de abonamente pentru sezonul 2026–2027 prezenți la meci vor câștiga excursii gratuite la primul meci din Liga Campionilor ce urmează să aibă loc pe 9 decembrie la Perugia.
Câștigătorii vor fi anunțați în pauza dintre setul 1 si 2 ❗️❕”
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”🏐 DERBY DE VOLEI CU SURPRIZE PENTRU CEI MICI: DINAMO – STEAUA! 🔴⚪️
Sportul românesc are nevoie de copii pentru a avea viitor, iar copiii au mare nevoie de sport pentru a se dezvolta frumos.
Tocmai de aceea, duminică, 22 noiembrie, transformăm marele derby al campionatului național de volei masculin într-o adevărată sărbătoare pentru întreaga familie!
🎨Zonă dedicată copiilor:
Chiar lângă terenul de joc, sub supraveghere permanentă, copiii cu vârsta între 4 și 12 ani vor fi pictați pe față în culorile echipei favorite și vor putea sări și încuraja jucătorii de aproape.
🏆 Deschidere specială: Cupa Premier
Înaintea derby-ului, alături de partenerii noștri de la Fundația Kids Hero și Premier Energy, organizăm prima ediție a Cupei Premier – un meci demonstrativ între două școli din București: Avenor College și Cambridge School of Bucharest.
📅 Programul zilei de duminică, 22 noiembrie:
🕓 Ora 16:00 – Deschiderea porților și startul activităților (accesul în sală și meciul școlilor)
🕕 Ora 18:00 – Fluierul de start pentru derby-ul Dinamo – Steaua
🎟️ Vă așteptăm la sală cu multe alte surprize! Biletele pot fi achiziționate online de la partenerul nostru Bilete.ro”.
VIDEO EXCLUSIV Bogdan Tănase, antrenorul campioanei Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro
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