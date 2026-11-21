CITEȘTE AICI TOATE MATERIALELE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA

Dinamo și Steaua se întâlnesc duminică, de la ora 18:00, în sala din Ștefan cel Mare, în ”Eternul derby” al voleiului masculin românesc.

Dinamo are 5 victorii în cele 5 etape și este campioana ultimelor două sezoane - băieții antrenați de Bogdan Tănase se pregătesc de debutul în grupele Champions League.

Sergio Diaconescu, libero-ul lui Dinamo: ”Istoria ne obligă”

”Istoria ne obligă să fim la cel mai bun nivel la fiecare derby.

Vrem să continuăm seria de victorii și să arătam ce înseamnă Dinamo”, a declarat libero-ul dinamovist Sergio Diaconescu pentru pagina oficială CS Dinamo Volei.