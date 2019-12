Cifrele nu arata bine pentru Piturca: in acest sezon, Papura are un procentaj mai bun la meciuri din Liga 1

Per total, Piturca s-a descurcat mai bine, cu aportul a doua victorii in Cupa Romaniei impotriva unor adversari modesti, in timp ce Papura a jucat si in Europa League.

CS „U” Craiova are un procentaj mai bun cu Piturca antrenor (57.66%), decat cu Papura (51.66% / meciul cu Honved este oficial remiza, desi a fost castigat la lovituri de departajare), insa nu e si cazul la meciurile din Liga 1 din acest sezon. Cu Papura pe banca, in primele 8 runde, oltenii au strans 16 din cele 24 de puncte puse in joc, adica un procentaj de 66,6% (5 victorii, 1 egal, 2 infrangeri), in timp ce cu Piturca s-au inregistrat 5 victorii, 3 egaluri si 4 infrangeri, adica s-au luat 18 puncte din 36 puse in joc (50%).

In privinta golurilor marcate, Piturca are in total un golaveraj 23-13, in timp ce in Liga 1 oltenii au marcat 18 goluri si au primit 12 cu acesta pe banca. Cu Papura, in toate competitiile, Craiova a marcat 21 de goluri si a primit tot 21 (10-7, pentru Liga 1). Insa, desi echipa este mai ofensiva si castiga mai usor infruntarile, cu fostul selectioner pe banca nu se vede o imbunatire si in cazul meciurilor impotriva contracadidatelor la titlu, Craiova lui Piturca pierzand pana acum cu FCSB, CFR Cluj si Astra.

Meciuri cu Victor Piturca (total - 14 partide / 24 puncte / 57.14%):

Victorii (7) - Gaz Metan (3-2), CSM Resita (1-0 / Cupa Romaniei), Viitorul (3-1), FC Voluntari (4-1 / Cupa Romaniei), Dinamo (4-1), FC Hermannstadt (3-0), FC Botosani (3-1)

Egaluri (3) - Poli Iasi (1-1), Academica Clinceni (0-0), Chindia (1-1)

Infrangeri (4) - FCSB (0-1), CFR Cluj (0-2), Sepsi (0-1), Astra (0-1)

Meciuri cu Corneliu Papura (total - 20 partide / 31 puncte / 51.66%):

Victorii (9) - Astra (1-0), Sepsi (1-0), Sabail (3-2 / Europa League), Academica Clinceni (3-2), Sabail (3-2 / Europa League), Dinamo (2-0), Chindia (1-0), Astra (1-0), FC Voluntari (2-1)

Egaluri (4) - Honved (0-0 / Europa League), Honved (0-0, 3-1 d.p. / Europa League), AEK Atena (1-1 / Europa League), FC Botosani (1-1)

Infrangeri (7) - Viitorul (0-2 / Cupa Romaniei), FCSB (0-2), CFR Cluj (0-1), Viitorul (1-2), Hermannstadt (1-2), AEK Atena (0-2 / Europa League), Sepsi (0-1)