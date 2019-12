Piturca, DEZAMAGIT dupa infrangerea Craiovei:"Am intrat intr-o depresie fotbalistica"

Victor Piturca a fost dezamagit de evolutia jucatorilor sai in meciul cu Astra.

Giurgiuvenii au castigat duelul cu Universitatea Craiova, scor 1-0, si a devenit noul lider din Liga 1. Antrenorul oaspetilor a declarat la finalul meciului: "Nu se poate vorbi de o criza. Fotbalul se joaca pe goluri. Si a doua repriza a fot controlata de noi pana am primit acel gol. Ca de obicei am intrat intr-o "depresie fotbalistica" si jucam la intamplare. Repet, fotbalul se joaca pe goluri".

"Nu se poate pune problema de ritm. Astra s-a aparat si a jucat pe contraatac. A fost vorba de circulatia mingii, de cum au evoluat jucatorii pe teren. Astrei trebuie sa ii marchezi goluri. Nu am reusit, am pierdut. Concluzia este una: ne dominam adversarul si nu reusim sa marcam", a concluzionat Piturca.

Oltenii se afla pe locul 3 in clasament, cu 34 de puncte, iar dupa duelul cu Astra au ajuns la sase infrangeri in 20 de meciuri disputate in campionatul intern.