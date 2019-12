Victor Piturca si-a stabilit OBIECTIVELE pentru iarna: "Sunt 2-3 jucatori, vedem daca putem sa ii transferam" 

Universitatea Craiova s-a impus cu Botosani, 3-1. Echipa lui Marius Croitoru a pus probleme oltenilor, care au reusit sa obtina victoria. Victor Piturca a vorbit la finalul meciului despre jocul echipei, dar si despre planurile de viitor.

"Orice meci e dificil, am avut doua goluri, am ratat o ocazie mare. Pana la pauza am primit un gol cu un sut de la peste 20-25 de metri. Ne-au facut viata grea. Cu toate ca am vorbit cu jucatorii la pauza, nu am putut in a doua repriza sa mai atacam.

Au stat mai bine fizic, ne-au pus probleme, insa am reusit sa invingem. A fost un meci deschis, sunt convins ca daca marcam al treilea gol, se marcau mai multe goluri.

Sa treaca cele 3 meciuri ramase, sa vedem ce facem in pauza, o luam de la capat si vom vedea. Nu vor fi schimbari majore, ne gandim la 2-3 jucatori, sa vedem daca ii putem transfera", a declarat Victor Piturca la finalul meciului.