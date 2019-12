Piturca l-a iertat: "A fost anuntat, de luni revine!" Motivul pentru care Pigliacelli a fost exilat la echipa a doua

Victor Piturca a trecut peste disputa cu Pigliacelli.

Sorin Cartu a anuntat ca portarul italian va reveni la echipa mare de saptamana viitoare. Antrenorul Craiovei si Pigliacelli s-au impacat.

Disputa celor doi a pornit de la nemultumirea lui Pigliacelli care s-a simtit nedreptatit atunci cand Popescu a fost titularizat.

"A fost anuntat, de luni revine la echipa. Va face pregatire cu echipa mare. A fost decizia antrenorului si trebuie sa se supuna. Au fost niste discutii in trecut, lui Pigliacelli nu i-a convenit ca apara altcineva. Trebuie sa accepti daca antrenorul decide sa trimita in teren alt portar, indiferent de pozitie ai tu in cadrul lotului. A fost un scurtcircuit remediabil", a declarat Sorin Cartu la ProX.