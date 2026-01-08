GALERIE FOTO Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka nu a uitat că a pierdut în fața Soranei Cîrstea: decizie surprinzătoare, luată cu mai puțin de 24 ore înainte de meci

Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka nu a uitat în fața Soranei Cîrstea: decizie surprinzătoare, luată cu mai puțin de 24 ore înainte de meci
Aryna Sabalenka, decizie calculată, înaintea meciului cu Sorana Cîrstea.

Aryna Sabalenka a început anul 2026 în forță, cu două victorii împărțite egal în probele individuale și de dublu feminin, în care s-a înscris în turneul WTA 500 de la Brisbane.

Sportiva din Belarus a depășit-o cu un scor nemilos, 6-0, 6-1, pe Cristina Bucșa, în turneul de simplu, după ce, cu două zile mai devreme, reușea o victorie impresionantă, în proba de dublu, tocmai alături de buna prietenă, Paula Badosa.

Aryna Sabalenka, precaută: își conservă energiile înaintea duelului cu Sorana Cîrstea

„Sabadosa” - porecla acordată de fanii tenisului echipei alcătuite din Sabalenka și Badosa - a trecut de Ludmila Samsonova și Shuai Zhang, scor 7-6 (2), 7-6 (3), într-un meci în care dublul iberico-bielorus a arătat că poate învinge și echipe cu experiență în proba de dublu.

Dar joaca s-a terminat rapid pentru Aryna Sabalenka, în noul an. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea startului meciului cu Sorana Cîrstea, din cadrul optimilor de finală ale întrecerii de la Brisbane, numărul 1 mondial a decis să se retragă din proba de dublu.

În consecință, Ellen Perez și Cristina Bucșa au avansat fără să joace în semifinalele turneului de dublu.

Decizia Sabalenkăi a fost inspirată, bielorusa impunându-se în minimum de seturi, scor 6-3, 6-3, în detrimentul Soranei Cîrstea, în optimile de finală ale turneului de la Brisbane.

Aryna Sabalenka

Sabalenka a ținut minte că a pierdut în fața româncei Cîrstea

Aryna Sabalenka (27 de ani) a renunțat să continue în proba de dublu pentru a-și concentra toată atenția asupra probei individuale.

Hotărârea vine în contextul în care Sabalenka are de apărat punctele pe care le-a câștigat în 2025 la Brisbane, când a ieșit campioană.

La 2312 puncte distanță de Iga Swiatek în clasament, Sabalenka nu își permite prea mulți pași greșiți, având în vedere că va avea de apărat alte 1300 de puncte, la Melbourne, unde a jucat finala, în 2025.

În plus, Aryna Sabalenka nu trebuie să privească prea mult, în trecut, pentru a-și aminti că a pierdut în minimum de seturi un meci jucat împotriva Soranei Cîrstea, chiar pe hard. Se întâmpla în Miami, în 2023, când Cîrstea s-a impus cu 6-4, 6-4, în faza sferturilor de finală ale competiției de o mie de puncte din Florida.

Sorana Cîrstea

stirileprotv Desafio începe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

