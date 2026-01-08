Aryna Sabalenka a început anul 2026 în forță, cu două victorii împărțite egal în probele individuale și de dublu feminin, în care s-a înscris în turneul WTA 500 de la Brisbane.

Sportiva din Belarus a depășit-o cu un scor nemilos, 6-0, 6-1, pe Cristina Bucșa, în turneul de simplu, după ce, cu două zile mai devreme, reușea o victorie impresionantă, în proba de dublu, tocmai alături de buna prietenă, Paula Badosa.

Aryna Sabalenka, precaută: își conservă energiile înaintea duelului cu Sorana Cîrstea

„Sabadosa” - porecla acordată de fanii tenisului echipei alcătuite din Sabalenka și Badosa - a trecut de Ludmila Samsonova și Shuai Zhang, scor 7-6 (2), 7-6 (3), într-un meci în care dublul iberico-bielorus a arătat că poate învinge și echipe cu experiență în proba de dublu.

Dar joaca s-a terminat rapid pentru Aryna Sabalenka, în noul an. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea startului meciului cu Sorana Cîrstea, din cadrul optimilor de finală ale întrecerii de la Brisbane, numărul 1 mondial a decis să se retragă din proba de dublu.

În consecință, Ellen Perez și Cristina Bucșa au avansat fără să joace în semifinalele turneului de dublu.

Decizia Sabalenkăi a fost inspirată, bielorusa impunându-se în minimum de seturi, scor 6-3, 6-3, în detrimentul Soranei Cîrstea, în optimile de finală ale turneului de la Brisbane.

