S-au despărțit de trei jucători, iar Șuteu poate ajunge la Rapid

FC Voluntari a anunțat despărțirea pe cale amiabilă de Denis Bujor (21 de ani). Extrema dreaptă a fost crescut la Academia Hagi și a evoluat în doar două meciuri în acest sezon, respectiv 27 de minute.



În această iarnă, clubul ilfovean s-a mai despărțit de Alberto Călin (20 de ani / extremă dreapta / 3 meciuri în acest sezon) și Andrei Pandele (22 de ani / 22 de ani / 6 meciuri în acest sezon). Ultimul este un jucător crescut de FCSB, club pentru care a jucat 11 meciuri la echipa de seniori, fiind ulterior împrumutat la Metaloglobus, Unirea Constanța și Gloria Buzău. El a semnat deja cu Chindia Târgoviște.



De asemenea, Igor Armaș (38 de ani), s-a retras din activitate în luna noiembrie și a preluat funcția de director sportiv, poziție rămasă liberă după plecarea lui Florin Cernat la FCSB. Alexandru Șuteu (21 de ani / fundaș stânga / România), care are 14 meciuri și 2 goluri în această stagiune, este aproape de a se transfera la Rapid.



Au fost aduși Cvek și Tolea

La capitolul sosiri, echipa antrenată de Florin Pârvu se poate lăuda cu aducerea lui Lovro Cvek (30 de ani / mijlocaș central / Croația), care a jucat ultima dată la HNK Sibenik, și Ioan Tolea (22 de ani / extremă dreapta / România), jucător împrumutat de la Petrolul.



FC Voluntari ocupă locul al cincilea în Liga 2, cu 33 de puncte acumulate în 17 meciuri jucate (9 victorii, 6 egaluri, 2 înfrângeri / golaveraj +10) și are a doua cea mai bună apărare din campionat, după liderul Corvinul. Următoarele partidele ale ilfovenilor vor fi contra celor de la Steaua (21 februarie), Ceahlăul (28 februarie), FC Bacău (7 martie) și Gloria Bistrița (14 martie).



Lotul lui FC Voluntari:

Portari - Alexandru Maxim (împrumutat de la FCSB), Eduard Chioveanu, Cristian Hodor

Fundași - Radu Crișan, Daniel Dumbrăvanu, Andrei Pițian, Ionuț Andreș, Ștefan Ioniță, Alexandru Șuteu, Alexandru Gâț

Mijlocași - Lovro Cvek, Mickael Panos, Mihai Nedelcu, Daniel Toma, Mihael Onișa, Remus Guțea, Doru Andrei

Atacanți - Ion Gheorghe, Robert Petculescu, Ioan Tolea, Florian Haită, Marvin Schieb, George Merloi, Matko Babic, Adam Nemec, Ianis Vencu



Foto - FC Voluntari (FB)

