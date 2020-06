Chindia are deja inlocuitor pentru Viorel Moldovan! Un fost selectioner vine sa o salveze de la retrogradare 

Viorel Moldovan nu a primit propunerea de prelungire a contractului din partea conducerii.

Chindia s-a despartit de Moldovan dupa ultimele doua infrangeri cu Poli Iasi si Clinceni. Antrenorului ii expira contractul, iar dambovitenii au decis sa nu il prelungeasca si sa caute o alternativa care sa poata salva echipa de la retrogradare.

Oficialii Chindiei au gasit deja inlocuitor pentru Viorel Moldovan. Emil Sandoi ar urma sa preia banca tehnica a clubului si a confirmat discutiile.

"Sunt in discutii cu ei. Nu e nimic perfectat inca. Nu stiu ce s-a intamplat cu Viorel. In functie de asta, o sa ne intalnim si o sa stam de vorba. Am mai fost in discutii si acum cativa ani, dar apucasem sa semnez cu un alt club atunci.

In plus, am mai vorbit si in perioada in care exista posibilitatea ca Moldovan sa plece la Dinamo. Va fi dificil, pentru ca e foarte putin timp la dispozitie, fiind final de campionat", a spus Emil Sandoi pentru Gazeta Sporturilor.