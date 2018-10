"Chiar si asa avem sanse!" Radoi anunta un Euro MAGIC pentru Romania chiar si in cea mai grea grupa posibila! Care este varianta ideala

Nationala de tineret a Romaniei isi va afla intr-o luna adversarele de la UEFA Euro 2019.

Romania U21 va juca pentru prima data dupa 2 decenii la Campionatul European. Selectionerul nationalei, Mirel Radoi, a vorbit despre tragerea la sorti a grupelor ce va avea loc pe 23 noiembrie. Pana atunci vor mai avea loc 2 partide de baraj acolo unde sunt calificate Portugalia, Austria, Grecia si Polonia.

"Inca nu stim exact care sunt cei 3 capi de serie. S-ar putea ca Spania si Anglia sa nu fie in aceeasi grupa. Insa daca ne trezim insa intr-o grupa cu Anglia, Spania, Italia si Romania trebuie sa avem mare grija ce facem. Si asa am avea sanse, la cum i-am vazut pe baieti la meciuri, la antrenamente, am avea sanse intr-o grupa infernala.



Ar fi o surpriza neplacuta ca Portugalia sa nu se califice, singura care o poate incurca este Grecia care se apropie cat de cat de Portugalia. Nu mi-as dori neaparat, insa daca am pica impotriva lor (Portugalia) nu m-ar deranja deloc. Avem deja un ascendent moral impotriva lor.



Danemarca este o echipa care imi place, dar care cred ca ni s-ar potrivi ca adversara. Incearca sa faca jocul insa cand pierd mingea au probleme pe tranzitia lor negativa. Dintre posibilii capi de serie, Germania. A treia ar fi Belgia. Austria nu m-as supara daca ar fi" a spus Mirel Radoi la Telekom Sport.

Echipele calificate pana acum la UEFA Euro 2019 sunt Italia, Spania, Franta, Anglia, Serbia, Germania, Croatia, Danemarca, Belgia si Romania.