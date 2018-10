"Radoi si-a stabilit deja obiectivul, ati auzit ce a declarat!" Burleanu, dupa calificarea nationalei la EURO: "Asta ar fi o performanta istorica!"

Nationala Romaniei de tineret s-a calificat la Campionatul European din 2019. Anul viitor, echipa lui Radoi va merge in Italia si Malta si va fi prezenta dupa 20 de ani la un turneu final.



Radoi si-a stabilit deja obiectivul imediat dupa meciul cu Liechtenstein. Vrea sa califice nationala in semifinalele Campionatului European. Razvan Burleanu crede ca un astfel de rezultat ar reprezenta o performanta istorica pentru tinerii jucatori ai lui Radoi.

"Pe Mirel Radoi l-ati auzit deja, si-a stabilit deja un obiectiv. Cu siguranta ar fi o performanta istorica sa terminam in primele patru echipe ale Europei. Poate daca am fi fost calificati la fiecare editie de campionat din '98 pana acum, poate nu am mai fi simtit aceasta emotie", a afirmat Razvan Burleanu.

Presedintele FRF a vorbit si despre prima pe care o va primi Federatia din partea UEFA pentru calificarea lui Ianis&Co. UEFA le ofera juniorilor romani mai putin de jumatate de milion de euro.

"Peste 500.000 de euro? Sub", a declarat Razvan Burleanu.

Federatia Romana vrea sa le ofere sansa "tricolorilor mici" sa se pregateasca asa cum trebuie pentru turneul de vara viitoare. Burleanu lucreaza la doua amicale cu doua nationale puternice deja calificate la EURO.



"In luna noiembrie, la asta lucram. Sa putem avea un meci cu una dintre echipele deja calificate la turneul european", a mai precizat presedintele FRF.