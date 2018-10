Calificarea istorica a pustilor lui Radoi va fi rasplatita! Cei 4 JUCATORI pe care Contra ii cheama RAPID la nationala mare

Nationala de tineret s-a calificat la Campionatul European dupa o pauza de 20 de ani.

Performanta echipei pregatite de Radoi nu ramane nerasplatita de Cosmin Contra. Selectionerul nationalei mari intentioneaza sa aduca la lot patru dintre fotbalistii care au contribuit la calificarea de la tineret. Primii luati in calcul de Contra sunt jucatorii care evolueaza pe posturile pe care selectionerul are probleme in acest moment.

Astfel, potrivit TelekomSport, fundasul central Alexandru Pascanu, mijlocasii centrali Alexandru Cicaldau si Dragos Nedelcu si atacantul George Puscas sunt fotbalistii pe care Contra ii va include in lotul nationalei de seniori pentru "dubla" cu Lituania si Muntenegru din Nations League.

Romania va juca impotriva Lituaniei si reprezentativei din Muntenegru pe 17, respectiv 20 noiembrie. Meciurile vor putea fi urmarite in direct pe ProTV.