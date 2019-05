"E nebunie aici!" George Puscas, uimit de ce se intampla in Romania la vizita medicala! "Poftiti, poftiti" Ce a patit atacantul nationalei!

George Puscas a efectuat vizita medicala alaturi de colegii din nationala U21.

Jucatorii convocati de Mirel Radoi pentru Campionatul European de Tineret din vara au efectuat in aceasta dimineata vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva.

Fotbalistii care efectueaza aceasta vizita medicala primesc o fisa cu care trebuie sa se prezinte la fiecare cabinet medical pentru control, fapt ce l-a uimit pe George Puscas.

George Puscas: "Aici e nebunie"

Puscas a plecat din Romania in 2013, cand Liberty Oradea il transfera in Italia, la Inter Milano. Atacantul roman a venit in Romania pentru a juca la echipa nationala, insa toate vizitele medicale le-a efectuat in Italia, unde procedura este diferita fata de ceea ce se intampla in Romania.

"In Italia, in 20 de minute terminai tot. Aici e nebunie. Trebuie sa ma duc eu cu fisa. Poftiti, poftiti", a spus George Puscas, conform Telekom Sport.

Lotul anuntat de Mirel Radoi

Mirel Radoi a anuntat lotul nationalei Romaniei de tineret pentru UEFA EURO 2019!

"Cred ca ati observat ca lipseste unul dintre cei mai importanti jucatori. As vrea sa incep cu aceasta precizare. Din pacate, Ajax nu a fost de acord ca Razvan Marin sa participe la acest turneu final, am incercat sa avem o discutie cu ei. Chiar in aceasta dimineata a fost ultima discutie cu antrenorul lor, dar au refuzat ca Razvan Marin sa se prezinte la European. Intr-un fel mi-au si argumentat si chiar au mers cu un exemplu pe care il au in lot, un alt jucator care nu a fost lasat sa participe pentru tara lui, Danemarca.

Am incercat sa apelam la cei mai buni jucatori, cei mai in forma, sa avem continuitate. Probabil ca sunt si alti jucatori care in acest moment nu sunt foarte fericiti cu acest lot, ii inteleg pe deoparte, dar trebuie sa inteleaga si ei cum unii sunt prezenti si ei nu. Din pacate nu s-a putut sa aducem mai mult decat 23 de jucatori. A fost o alegere destul de grea pentru un lot numeros. Sper sa fim inspirati in alegerea echipei si sa avem rezultate" a spus Mirel Radoi in conferinta de presa", a spus Mirel Radoi.

Portari: I. Radu, Cabuz, A. Vlad

Fundasi: Manea, Nedelcearu, Pascanu, Ghita, Fl. Stefan, Rus, Boboc

Mijlocasi: T. Baluta, Cicaldau, Man, I. Hagi, Fl. Coman, Dragus, Nedelcu, Dragomir

Atacanti: Puscas, Ad. Petre, Ivan.

Lista aditionala: Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Razvan Oaida (FC Botosani), Lorand Fulop (FC Botosani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).