"Chiar asa a ajuns fotbalul romanesc?" Are cota peste 1 milion de euro, dar a dezamagit complet! Atac cu TALPA la jucatorul adus de Becali pentru a conduce FCSB-ul spre titlu

Un jucator care a fost adus de FCSB in aceasta vara a fost criticat dur.

FCSB s-a impus in ultima etapa in deplasare cu Clinceni, scor 3-0, prin golurile marcate de Tanase, Coman si Morutan, si a urcat pe locul 9 in clasamentul Ligii 1 cu 14 puncte dupa 11 etape. Cornel Dinu a vorbit despre situatia de la FCSB si a comentat in stilul sau caracteristic ce se intampla la club, iar principala tinta a fostului dinamovist este unul dintre transferurile realizate de Becali in aceasta vara si anume Bojidar Chorbadzhiyski.

"Ce ma distreaza realmente este ca ma gandesc ce conducatori avem. Se spune despre Clinceni ca este satelitul FCSB-ului. Dar Clinceniul are stoper pe unul caruia nu poti sa-i pronunti numele decat cu pericolul de a-ti paradi corzile vocale: (n.r-Okan) Chatziterzoglou.

Dincoace, la FCSB, e alt soper care a zis salveaza apararea. Ce se intampla si la FCSB. Ce conducatori, ce alergatori de jucatori ai?! Se numeste Chorbadzhiyski. Deci sa faci un cuplu de aparatori centrali cu Chatziterzoglou si Chorbadzhiyski si sa-i pronunti. Bai, n-avem un pic de simt al realitatii asa? Chiar asa a ajuns fotbalul romanesc", a declarat Cornel Dinu pentru Telekomsport.

1,3 milioane de euro este cota lui Chorbadzhiyski pe transfermarkt. Daca Becali vrea sa il transfere definitiv, patronul ros-albastrilor va trebui sa plateasca 450.000 de euro, pe langa cei 50.000 de euro pe care i-a dat pentru a-l imprumuta de la TSKA Sofia. Pana in acest moment, fundasul bulgar a evoluat doar in 7 partide pentru formatia antrenata de Bogdan Vintila, fara sa marcheze vreun gol. Chorbadzhiyski are 8 selectii in nationala Bulgariei.