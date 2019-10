"Cine sunt eu sa ma ia Steaua inapoi?" Latovlevici, declaratii INCREDIBILE la adresa lui Becali! Fostul jucator de la FCSB il ataca pe patronul ros-albastrilor: "De-al naibii nu am vrut asta!"

Latovlevici a vorbit despre situatia de la FCSB.

Iasmin Latovlevici (33 de ani), fost jucator la FCSB, a vorbit despre situatia ros-albastrilor si despre revenirea care ar fi trebuit sa aiba loc in 2018, cand Becali ar fi vrut sa il readuca inapoi pe unul dintre cei mai buni jucatori din lotul ros-albastrilor pana la pleacarea in Turcia. Jucatorul care a cucerit trei trofee de campion cu ros-albastri povesteste cu

"S-a spus ca n-am demonstrat afara, ca cine sunt eu sa ma ia Steaua inapoi. Ei bine, de-al naibii n-am vrut sa se intample! Parca trebuie sa stai in strainatate 200 de ani ca sa fii apreciat. Poti sta mult si sa nu faci nimic. Oricum, eu asa sunt construit: daca-mi zici ca nu pot, de-al naibii vreau sa-ti arat ce pot!

Steaua s-a grabit, era normal, ca aveau meci in Europa, asa ca l-a luat pe Alexandru Stan. Nea Gigi m-a vrut, MM la fel, acesta e adevarul, dar s-au grabit fiindca aveau nevoie urgent de un jucator de banda stanga.

Echipa nu a mai luat titlul de cand am plecat eu. Steaua are nevoie de un declic, de un trofeu, fiindca se poate forma o generatie foarte tare acolo. Si noi am facut una dupa cea a lui Radoi cu performante uriase in Europa, astfel ca si cei de acum pot desena o alta. Eu cred ca a contat si plecarea lui MM de la club, Steaua a mai slabit. Era un punct de echilibru, era podul intre jucatori si patron.

Nu stiu daca cei de acum sunt o familie cum eram noi. 'Pinti' (n.r Pintilii) cred ca incearca sa-i uneasca, el stie sa o faca. Noi am fost caractere puternice, mai faceam niste glume intre noi, poate ca altii nu le-ar fi acceptat, insa noi eram familie. MM si Reghe au avut merite mari si ei. Mergeam la Snagov, la restaurante, sudam relatiile.

La Dinamo situatia e incredibila. Nici daca ar fi un dusman acolo nu ar face atata rau clubului cum isi fac ei! Sa aiba grija, sa nu dispara in ritmul asta, fiindca vad ca e tot mai rau de la an la an", a declarat Latovlevici pentru GSP.