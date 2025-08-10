Charalambous a rămas interzis după FCSB - Unirea Slobozia 0-1



Antrenorul campioanei, Elias Charalambous, și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea cu Unirea Slobozia. Pentru FCSB este al treilea eșec la rând în campionat.



"Nu am nicio explicație. Când adversarul ajunge în preajma careului, e aproape gol. E greu de explicat, nu avem energie. În repriza secundă am avut posesia, am ajuns în ultima treime, dar nu aveam mintea limpede ca să marcăm. Nu ne așteptam la un asemenea rezultat.



Avem timp să ne revenim în campionat, dar trebuie să dăm dovedim că putem facem asta. Acum avem șansa de a obține o nouă calificare în Europa League, pe asta trebuie să ne concentrăm, dar apoi trebuie să ne revenim în campionat. Nu am vrut să se îmtâmple asta azi.

Poate că jucătorii sunt mai mult cu gândul la meciurile europene, dar asta ar fi o greșeală. Când adversarul înscrie la singura ocazie, iar noi nu marcăm la nicio ocazie, poate e vorba de noroc. Dar când se întâmplă de mai multe ori nu cred că mai e vorba de noroc.



Nu sunt îngrijorat din cauza celor de la Drita, sunt îngrijorat pentru că trebuie să găsim metode prin care să câștigăm meciurile. Vreau să înțeleg de ce nu putem să marcăm", a declarat Elias Charalambous, după înfrângerea cu Unirea Slobozia.



FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia



În urma acestei înfrângeri cu Unirea Slobozia, FCSB a ajuns pe locul 12 în Liga 1. Campioana are numai patru puncte, după primele cinci etape disputate. Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat.



În urmă cu șase ani, startul de campionat a fost pur și simplu dezastruos pentru FCSB. Atunci, actuala campioană a suferit cinci înfrângeri la rând în primele șapte etape disputate. Seria neagră s-a oprit în etapa a opta, când FCSB a învins-o pe Farul Constanța (n.r FC Viitorul la acel moment), scor 2-1.



Rezultatele FCSB în primele cinci etape



Etapa 1: FCSB - Hermannstadt 1-1



Etapa 2: Petrolul - FCSB 0-1



Etapa 3: FCSB - Farul Constanța 1-2



Etapa 4: Dinamo - FCSB 4-3



Etapa 5: FCSB - Unirea Slobozia 0-1



Rezultatele FCSB în primele cinci etape din sezonul 2019/2020



Etapa 1: FCSB - Hermannstadt 3-2



Etapa 2: Sepsi OSK - FCSB 0-0



Etapa 3: FCSB - FC Botoșani 0-2



Etapa 4: Astra Giurgiu - FCSB 2-1



Etapa 5: FCSB - FC Voluntari 1-3



Până la meciul cu Rapid, FCSB mai are de jucat și returul cu Drita din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. După înfrângerea cu Slobozia, FCSB a ajuns la cinci înfrângeri în ultimele șase meciuri disputate în toate competițiile.

