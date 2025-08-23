Dan Petrescu a luat decizia! Ce va face imediat după despărțirea de CFR Cluj

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după umilința 2-7 cu Hacken, din play-off-ul Conference League.

CFR Cluj a pierdut 2-7 meciul tur din play-off-ul Conference League, iar Dan Petrescu a luat decizia de a părăsi formația din Gruia.

Dan Petrescu a luat decizia! Ce va face imediat după despărțirea de CFR Cluj

Cristi Balaj a dezvăluit că Dan Petrescu are probleme de sănătate, iar acesta a fost unul dintre motivele pentru care a decis să iasă din antrenorat pentru o perioadă mai lungă.

Tehnicianul român a ales să își prioritizeze sănătatea și cel mai probabil nu va semna cu o altă formație anul acesta.

„Pentru el, cel mai important în acest moment e să-şi rezolve problema de sănătate. Poate să dureze şase luni, dar poate să dureze trei ani. A spus că nu va reîncepe activitatea până nu îi ies analizele perfect şi se vindecă complet. Nu ştim cât va dura.

(n.r. poate să dureze şi un an, doi?) Da. (n.r. crezi că va mai reveni?) Fiind legat de problema de sănătate, îmi doresc din tot sufletul să revină. Pentru că asta ar însemna că s-a vindecat complet”, a declarat Cristi Balaj, conform Fanatik.

Patronul Ioan Varga a acționat imediat după plecarea lui Dan Petrescu. Soluția găsită a fost una familiară: Andrea Mandorlini, antrenorul care a adus eventul în sezonul 2009-2010.

Prima reacție a italianului

Andrea Mandorlini, aflat deja în România pentru a se alătura echipei, a recunoscut că momentul este unul delicat. Italianul, care se pregătește de al treilea mandat la CFR, a urmărit dezastrul din Suedia și a identificat deja prima problemă majoră pe care trebuie să o rezolve.

"Am observat că s-au încasat aproape tot timpul câte 2-3 goluri pe meci. O echipă importantă nu primește atât de multe goluri. Trebuie să privim înainte și să îmbunătățim", a punctat Mandorlini pentru ProSport.

Întrebat despre vechiul conflict cu tatăl lui Ciprian Deac, tehnicianul a evitat orice polemică: "Eu n-am avut probleme. Dacă cineva a avut, este problema lui. Eu am multe defecte, dar nu sunt un om ranchiunos. Poate tatăl lui Deac ar putea avea o problemă. Nu știu. Întrebați-l mai bine pe el".

