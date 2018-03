"CFR n-a surprins cu nimic, stiam ca or sa joace minge lunga si aut tare". Reactia lui Dica dupa 1-1 la Cluj si ce raspuns a dat cand a fost intrebat de arbitraj

CFR Cluj 1-1 Steaua | Culio a marcat din penalty pentru gazde, Gnohere a egalat in minutul 90. Hategan a fost protagonist.

Nicolae Dica: "Repriza a doua a fost mult mai buna decat prima repriza. Prima repriza a fost mai echilibrata si numai decizia arbitrului a facut ca scorul sa fie 1-0 la pauza.

In repriza a doua am pus presiune. Pot spune ca sunt multumit abia dupa egalare. Eu cred ca puteam sa castigam daca marcam mai devreme.

Arbitrajul nu vreau sa-l comentez. Am inteles ca deciziile nu au fost cele corecte, dar nu vreau sa vorbesc.

Am inteles ca nu a fost nici penalty, nici eliminare la Pintilii...

Am inceput cu Morais in zona centrala pentru ca mi-am dorit sa fim mai agresivi acolo. El are o tehnica buna, alearga mult. Am optat pentru Gaman fundas central, pentru ca este un jucator bun pe sus.

In repriza a doua am preferat sa schimb pentru ca am vazut ca cei de la CFR faceau presing la el.

Am reusit sa ne cream ocazii in repriza a doua, sa aratam altfel.

Dupa joc, iti pui intrebari: Cum ar fi fost daca incepeai altfel? Dar important este ca toti baietii care au intrat pe parcurs au facut-o cu o atitudine buna.

Intrebati-l pe Alibec ce a spus in momentul schimbarii, eu eram concentrat la joc. O sa discut cu el.

CFR nu ne-a surprins cu nimic, stiam ca vor juca cu minge lunga pe Tucudean si cu auturi lungi.

Lasarea lui Nedelcu la Bucuresti a fost o decizie tehnica. Am optat pentru mijlocasi centrali mai agresivi. Daca il tineam si pe Nedelcu pe banca, trebuia sa renunt la un fotbalist de pe un alt post si as fi avut probleme in cazul unor situatii neprevazute", a spus Nicolae Dica.