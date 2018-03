Gigi Becali a explodat: "Hategan abia a asteptat! Se stiu legaturile de pe vremuri! D-aia nu vor aia straini"

CFR Cluj 1-1 Steaua | Clujenii au marcat dintr-un penalty controversat, Gnohere a egalat in minutul 90. Hategan a fost protagonist.

"E rezultat bun pentru noi, ca e egal cu gol marcat. Dar nu e bine pentru fotbalul romanesc. Normal ca ma refer la penalty si la rosul aiurea de la Pintilii.

Al doilea galben la Peteleu a fost, pentru ca i-a bagat piciorul in piept lui Man. Apoi el ce a zis: <<Stai, ba, ca eu sunt prietenul vostru. Dau afara si unul de la ei>>.

Parerea mea e ca Hategan a facut special. Se stiu legaturile lor de pe vremuri. Pai abia astepta sa dea 11 metri!

Nu sunt greseli. Cum sa faci asemenea greseli?

Culio l-a indus in eroare pe Benzar, i-a inchis campul vizual.

Hategan zice ca e arbitru FIFA! Pai el nu vede ca ala isi trage mana si apoi mingea il loveste pe Benzar, fara ca el sa aiba intentie.



El abia astepta!

Arbitrii nu mai sunt corupti, dar trecutul ii ajunge din urma si trebuie sa faca lucruri!



Dumnezeu le rezolva, insa, pe toate, pentru ca el nu suporta hotia.

Rezultatul imi convine, ca am egalat in deplasare. Am stat numai in jumatatea lor, dar jocul nu mai conteaza cand ai un astfel de arbitraj!

De ce sa iti bati joc de oameni si sa dai 11 metri asa? Nu ti-e frica ca te vede Dumnezeu pentru asemenea nenorocire?

Eu am crezut in egalare pana la final, am stat cu crucea in mana si i-am cerut lui Dumnezeu sa faca dreptate.

Noi, in tur, am avut 11 metri clar la Benzar si nu a dat.

De-aia nu vrea CFR arbitri straini. Pentru ca ei au avut prietenii la catarama cu cativa dintre arbitri", a spus Gigi Becali la SPECIAL, IN DIRECT la PRO X.