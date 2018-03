20:45 LIVE CFR - FCSB, derby-ul care indica favorita no.1 la titlu! Alibec e titular | Lovitura de ultima ora pentru Petrescu

Urmarim si comentam impreuna CFR Cluj - FCSB pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

UPDATE | ECHIPA DE START A CFR-ului



CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Muresan, Vinicius, Peteleu - Hoban, Djokovic, Culio, Deac - Omrani, Tucudean



UPDATE | ECHIPA DE START A STELEI

Balgradean - Benzar, Planic, Gaman, Momcilovic - Pintilii, Junior Morais - Man, Budescu, Teixeira - Alibec

Rezerve: Vlad, Balasa, Ov. Popescu, Cr. Tanase, Fl. Tanase, Fl. Coman, H. Gnohere

UPDATE | In locul lui Mario Camora, in flancul stang al CFR-ului va aparea, cel mai probabil, Ionut Peteleu

UPDATE | Dan Petrescu se vede obligat sa joace fara capitanul Camora! Fundasul stanga s-a accidentat si a fost scos din lot in ultimul moment!

UPDATE | Din informatiile www.sport.ro, Dica va miza cu siguranta pe serviciile lui Denis Alibec in ofensiva. Gnohere un s-a putut antrena timp de 3 zile in aceasta saptamana, el revenind la antrenamente abia de miercuri seara.

CFR si Steaua se intalnesc in meciul care poate indica favorita no.1 la titlul de campioana. Clujenii au avantajul terenului propriu, dar si pe cel al faptului ca vor avea 20 de mii de fani in spate.

CFR are 2 puncte peste rivala ros-albastra in clasamentul Ligii I.

CFR vine dupa un 2-1 contra lui CSM Poli Iasi, cu gol marcat in minutul 90+3 de Omrani, in timp ce Steaua s-a impus cu acelasi scor in fata Viitorului.

In sezonul regulat, cele doua formatii au remizat, scor 1-1, si in tur, si in retur.



Echipele probabile

