CFR Cluj are toate șansele să bifeze cel mai slab sezon, de când avem sistemul cu play-off și play-out în Superliga noastră.

Sport.ro a arătat aici că actualul coșmar al ardelenilor vine la un deceniu după un alt sezon cenușiu, în care echipa a „driblat“ retrogradarea după o prezență în play-out. Problema e că, la ce joacă clujenii la ora actuală, inclusiv rămânerea în prima ligă pare a fi o mare provocare.

După 0-2 cu Farul Constanța, misiunea infernală de a analiza situația actuală i-a revenit interimarului Laurențiu Rus. Al 3-lea antrenor al CFR-ului din acest sezon, după Dan Petrescu și Andrea Mandorlini, cu greu și-a găsit cuvintele în fața reporterilor.

„Ce voiam de la băieți după antrenamentele din timpul săptămânii, din păcate, n-am regăsit pe teren. Sunt detalii care fac diferența. Dacă dădeam gol înainte de pauză, probabil vorbeam despre alt meci. Așa, am făcut un rezultat rușinos. Suntem într-o criză profundă. Trebuie să vedem ce facem pentru a ieși din ea. Trebuie să arătăm că suntem caractere puternice. Clasamentul e dureros. Ce să zic? Trebuie să ne adaptăm la locul din clasament și să vedem ce putem face pentru a aduna puncte. Trebuie să vedem cum ridicăm moralul jucătorilor... Cupa e de acum principalul obiectiv. Vom trata cu maxima seriozitate meciul din cupă care urmează (n.r. – cu CSM Slatina)“, a spus Rus.

